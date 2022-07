Le ferie si avvicinano inesorabilmente e chi vuole trascorrere del tempo lontano da casa dovrà cercare di capire dove recarsi. Anche se la pandemia da Covid 19 sembra aver concesso una tregua, in molti preferiranno ancora gli italici confini rispetto a quelli esteri. Un modo per dimostrare affetto nei confronti del nostro Paese ma anche per sentirsi maggiormente protetti. Per chi deciderà di trascorrere le vacanze in Italia non ci sarà che l’imbarazzo della scelta. Infatti, da Nord a Sud il Bel Paese saprà sorprendere tra cibo favoloso, paesaggi suggestivi e città incredibili.

La Sicilia con le meravigliose Cefalù e Caccamo è, quasi certamente, in pole position tra le mete preferite dagli italiani ma anche dagli stranieri. Restando nelle zone del sud Italia, oggi si tratterà di una città molto interessante ma meno frequentata rispetto alle altre. Infatti, i turisti che arrivano in Basilicata si recano a visitare Matera e i suoi famosissimi sassi lasciando da parte tutto il resto. Sicuramente un peccato dal momento che dal Parco della Murgia Materana a Potenza ci saranno moltissime cose da vedere. Ci si concentrerà principalmente su Potenza, il capoluogo della regione Basilicata.

Per andare in vacanza in Italia spendendo poco basta scegliere questa città con uno splendido centro storico affacciato su panorami mozzafiato

Potenza è una città che si sviluppa dal basso verso l’alto dove troviamo il nucleo originale del centro storico. La zona più antica racchiude delle bellezze da non sottovalutare tra architetture e musei. Le scale saranno una costante durante la visita a Potenza. Infatti, permetteranno di tagliare la collina e salire più rapidamente al centro storico dove si potrà anche mangiare. Tra le cose principali da visitare a Potenza troviamo la Chiesa di San Michele Arcangelo e la Cattedrale di San Gerardo. Sempre a questo Santo, poi, è dedicata un’edicola che si affaccia su un meraviglioso panorama. Un altro edificio antico da non perdere a Potenza è la Torre Guevara, unico resto di un antico castello ormai distrutto.

Tra i musei troviamo quello Archeologico Nazionale della Basilicata. Un museo su due piani molto ben strutturato per fare in modo che il visitatore rimanga soddisfatto della visita. Potenza, poi, è famosa per le diverse porte che uniscono il vecchio centro abitato con quello nuovo. Oltre al centro storico il pezzo forte di Potenza è il panorama incredibile che si apre tra i palazzi. Una città meno cara rispetto alle altre, perfetta per andare in vacanza in Italia spendendo poco.

Cosa mangiare

La Basilicata è famosa anche per i suoi piatti tipici. Tra questi i peperoni cruschi di Senise, peperoni essiccati e fritti. Oltre a questo da non perdersi anche la melanzana rossa, tipica della zona, è ottima sia ripiena che fritta. Tra i formaggi troviamo il Caciocavallo podolico preparato in modo tradizionale. Nella zona di Matera si potrà assaggiare la crapiata, una zuppa di legumi. Come dolci ottima la torta di ricotta e i dolci alle noci.

Approfondimento

