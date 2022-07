Ecco cosa non mettere in valigia per non appesantirla e qualche consiglio per ottimizzare lo spazio

Giunti faticosamente al fine settimana, per molti di noi è tempo di fare le valigie, anche se non si tratta della vacanza vera e propria.

Per staccare un po’ dallo stress e soprattutto fuggire dall’ondata di caldo anomalo, basterebbe infatti anche un weekend in qualche hotel immerso nella natura.

Che poi si tratti di mare, lago o montagna poco importa: in ogni caso bisogna fare la valigia, ma cosa portare?

Anche se sappiamo di dover stare via solo un paio di giorni, veniamo spesso assaliti dall’ansia di dover portare un sacco di cose.

Ragionamento comune, del resto, è “Lo porto perché non si sa mai”, ma così facendo il peso e il numero dei bagagli risulta inutilmente esagerato.

Per evitare di trovarci in questa spiacevole situazione, ecco cosa non mettere in valigia per non appesantirla e imparare ad ottimizzare lo spazio a disposizione.

Un errore commesso abbastanza di frequente è quello di portarsi dietro l’intero campionario di prodotti per capelli e beauty routine.

Consideriamo che le strutture mettono generalmente a disposizione appositi kit doccia e qualora ci servissero prodotti specifici possiamo acquistarli in loco.

Altra opzione è quella di puntare su piccoli campioncini tipo quelli che usiamo in occasione dei viaggi in aereo o scegliere prodotti solidi.

Stesso discorso per l’asciugacapelli: il look selvaggio e naturale va peraltro di gran moda durante l’estate, quindi non preoccupiamoci più di tanto.

Per quanto invece riguarda l’abbigliamento, seguiamo la regola del tre: in sostanza, scegliamo tre capi per ogni tipologia, preferibilmente basic.

In questo modo dovremmo riuscire a creare almeno 3 outfit diversi: uno più casual, uno sportivo e uno elegante.

Ulteriore suggerimento: indossiamo per il viaggio le cose più pesanti come jeans e felpa, ottimi alleati contro l’aria condizionata in aereo, per esempio.

In ogni caso, ancora prima di depennare il contenuto più accessorio, sarebbe bene preoccuparsi della qualità del bagaglio a mano, utile per weekend e voli.

Sembra una banalità, ma la scelta del design del bagaglio si rivela in realtà di grande aiuto nel suo successivo riempimento.

Consigliatissimi ovviamente i modelli con più tasche e scomparti, anche nascosti, che godano di un design flessibile, ma al tempo stesso resistente.

Insomma, scegliamo la borsa giusta e facciamo una lista di cose da portare concisa e ragionata: partiremo sicuramente più leggeri.

