Capita a tutti di sentirsi esclusi da una conversazione dove si parla di un particolare libro, di un personaggio famoso o di particolari eventi storici. La cura per evitare queste situazioni e semplicemente leggere. Potremmo però essere poco allenati alla lettura, potremmo anche pensare che non ci piaccia ho semplicemente non troviamo mai il tempo. In tutti questi casi però, il segreto è ricominciare, magari con un libro breve così da non spaventarci troppo. Suggeriamo allora 3 libri facili e brevi per cominciare a leggere e sentirsi più intelligenti.

3 libri facili e brevi per ricominciare a leggere e sentirsi più intelligenti. Assassinio sull’Orient Express

Cominciamo con un classico, dal momento che questo libro viene spesso citato nelle occasioni più disparate. Fa poi parte di una lunghissima serie di crimini da risolvere che il protagonista, il dottor Poirot, analizzerà sempre con un acume sorprendente. In questo caso il crimine avviene sul treno a lunga percorrenza chiamato Orient Express. Qui il nostro eroe si trova nuovamente coinvolto in un assassinio, avvenuto in circostanze davvero bizzarre. Analizzando il caso, puro compie dei ragionamenti sorprendenti ma assolutamente facile da seguire. Non per niente l’autrice, Agatha Christie e una delle più popolari scrittrici del mistero di sempre.

Storie della buonanotte per bambine ribelli

Non lasciamoci ingannare dal titolo. È vero che questo libro è stato inizialmente ideato per i bambini, ma in realtà è finito fra gli scaffali degli adulti più di successo di oggi. Anche questo è un libro molto breve, ma diverso da quello suggerito sopra. Infatti, ogni capitoletto è dedicato alla biografia di una donna diversa, da Marie Curie a Malala. Abbiamo quindi la possibilità di imparare tantissimo, con relativamente poco impegno. Queste storie poi possono darci lo spunto per proseguire la nostra lettura imparando di più su queste straordinarie protagoniste.

Lo strano caso del dott. Jackill e Mr. Hyde

In ultimo un’altra storia che bene o male abbiamo sentito nominare tutti. Pur essendo un classico però, non si tratta dei soliti tomi difficili da leggere. Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson non supera infatti il dito di spessore. Questo romanzo racconta la storia di un medico e dei suoi esperimenti che lo porteranno ha una scoperta terribile. Si troverà a dover scegliere fra due parti di sé stesso, una che vuole tutto senza rimorsi e una adatta al mondo civile. Chi vincerà?

Ecco svelati 3 libri facili e brevi per ricominciare a leggere e sentirsi più intelligenti. Se invece si vuole scoprire qual è il romanzo bollente che tutti stanno leggendo, consigliamo questo articolo.