L’arrosto di maiale è un piatto domenicale o per occasioni speciali, ma nessuno vieta di prepararlo anche durante la settimana.

È apprezzato in tutta Italia e cucinato in tanti modi.

Saperlo cucinare, non è sempre facile specialmente per chi è alle prime armi in cucina.

Per questo motivo, ora spieghiamo gli errori da non fare per un arrosto di maiale al forno morbido e succoso.

Attenzione alla temperatura giusta

L’arrosto di maiale, a differenza della carne di vitello deve essere ben cotto per eliminare le eventuali contaminazioni batteriche.

Per questo motivo è bene munirsi di un termometro da cucina, così si è sicuri di cuocerlo bene, ma al tempo stesso di non seccarlo.

La temperatura va misurata nel cuore del pezzo da preparare. L’arrosto sarà cotto quando la temperatura oscillerà tra i 75 gradi e gli 85 gradi centigradi.

Attenzione ai tagli di carne

La temperatura, il tempo da impiegare per la cottura, e la preparazione dipendono dal taglio scelto.

Quindi, leggere bene la ricetta, oppure chiedere consiglio al macellaio dove ci si rifornisce.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Gli errori da non fare per un arrosto di maiale al forno morbido e succoso. Ulteriori consigli

a) Riscaldare la teglia o la pentola prima di mettere l’olio o altro tipo di grassi, poi poggiare l’arrosto. In questo modo la carne resterà morbida durante la cottura.

Ciò non è valido nel caso in cui il pezzo è avvolto dalla pancetta. Infatti, per evitare bruciature dovrà essere poggiato su una teglia fredda, per poi infornarlo.

b) L’arrosto va salato a fine cottura per evitare alla carne di indurirsi.

c) Lo scongelamento della carne deve avvenire gradualmente, in frigorifero.

Prima di cuocerla, dovrà essere perfettamente scongelata altrimenti, anche se esternamente può sembrare cotta, resterà cruda al centro.

d) Tagliare l’arrosto quando si sarà raffreddato, con un coltello liscio e ben affilato.