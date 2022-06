Arriva il tempo delle vacanze e di conseguenza anche il momento per rilassarsi sotto l’ombrellone. Inoltre, potremmo approfittarne per leggere un buon libro. Questo è il momento ideale per staccare un po’ gli occhi dagli schermi e riprendere delle buone abitudini. Eliminare la tecnologia non solo fa bene alla nostra vista, ma anche alla nostra mente.

Leggere, però, può risultare difficile per chi non è abituato. Magari ci portiamo grossi libri, convinti di riuscire a finirli, per dopo essere sopraffatti dal numero di pagine. Iniziamo, quindi, da opere più brevi. Ecco 3 libri brevi da leggere in un giorno, perfetti per una giornata sotto l’ombrellone.

Due libri dedicati al mistero

Il primo della nostra lista è Abbiamo sempre vissuto nel castello di Shirley Jackson. Pubblicato nel 1962, il romanzo di genere giallo racconta la storia di Mary Katherine Blackwood. La ragazza vive con la sorella e lo zio in un grande proprietà terriera nel Vermont, negli Stati Uniti. Un mistero, però, avvolge la famiglia Blackwood. Una tragedia che sei anni prima li ha costretti ad isolarsi dalla vita del villaggio. Il libro conta circa 185 pagine ed è quindi facilmente leggibile in una giornata.

C’è un cadavere in biblioteca, scritto da Agatha Christie nel 1942, è la seconda lettura consigliata. La storia segue Miss Marple alle prese con un caso di omicidio. Il cadavere di una donna, infatti, è stato trovato in biblioteca. La vittima è stata ritrovata nella casa di una delle famiglie più importanti del piccolo paese. Al momento del ritrovamento, la donna indossava un vestito da sera ed era pesantemente truccata, ma nessuno sembra conoscerla. Inizia così il lavoro di Miss Marple, amica dei proprietari di casa, nel cercare l’assassino della povera ragazza. Anche in questo caso il romanzo è molto breve, con meno di 180 pagine.

Ecco 3 libri brevi da leggere in un giorno perfetti per una vacanza al mare o in montagna

Infine troviamo il più popolare dei tre, Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Anche questo libro conta meno di 180 pagine ed è davvero coinvolgente, perfetto per una lettura veloce. Scritto nel 1953, la storia racconta di un futuro distopico in cui possedere libri è considerato illegale. Per garantire ciò, hanno istituito un corpo dei Vigili del Fuoco, il quale si occupa di bruciare ogni tipo di volume. Non solo, ma anche le case di chi li possiede. Noi seguiamo il protagonista, Guy Montag che lavora all’interno di questo corpo. L’uomo, però, inizia a chiedersi perché le persone rischiano la loro vita e le loro abitazioni per dei libri. Un mondo post-apocalittico tutto da scoprire, perfetto per le alte temperature estive.

Lettura consigliata

3 libri per bambini da leggere durante le vacanze estive al mare o in montagna per rafforzare la mente