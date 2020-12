Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



È già arrivata la metà di dicembre e di conseguenza il Natale è sempre più vicino. Ora come ora la maggior parte delle persone pensa a una cosa sola: quale piatti cucinare il 25 dicembre? Altri, invece, fanno i conti con la stranezza del Natale di quest’anno.

Tra possibili limitazioni di spostamento e coprifuoco, le vacanze di Natale saranno un momento da passare a casa insieme alla famiglia. Ma perché non sfruttare questa situazione per cambiare la faccia a casa nostra? Con questi piccoli spunti sarà possibile rinnovare casa propria con pochi sforzi! Oggi, infatti, gli Esperti di ProiezionidiBorsa sveleranno 3 idee per rinnovare facilmente casa durante le vacanze di Natale. Vediamo quali sono.

Dare una vita nuova al parquet

Se abbiamo la fortuna di avere il parquet in qualche stanza della casa, è arrivato il momento di prendersene cura. Soprattutto se possediamo un parquet grezzo, è importantissimo dare la cera. Per farlo ci serviranno un paio di giorni.

Prima di iniziare bisogna lavare il parquet. Usiamo un panno inumidito in acqua tiepida per pulire il parquet di casa e lasciamolo poi asciugare almeno per una notte. Potremo quindi passare la cera solo quando il parquet sarà totalmente asciutto. Per farlo, utilizziamo un panno in cotone o in microfibra e applichiamolo seguendo le venature del legno. Abbondiamo di prodotto nei punti in cui ci sono dei buchi e, soprattutto, facciamo attenzione a non scivolare!

Dare un tocco di colore

Soprattutto nel caso in cui le pareti di casa nostra siano tutte bianche, una possibilità è quella di dare un tocco di colore alle pareti. Per esempio, possiamo colorare la parete dietro alla testiera del letto utilizzando la tonalità che più ci piace. Per dare armonia all’ambiente, scegliamone una che si intoni con gli altri colori già presenti nella stanza ed evitiamo tonalità troppo accese.

Cambiare il colore delle piastrelle del bagno è l’ultima delle 3 idee per rinnovare facilmente casa durante le vacanze di Natale. In commercio esistono diverse vernici per ricoprire le piastrelle del bagno. Scegliamo il colore che desideriamo e diamo una o due mani alle piastrelle delle pareti. Il nostro bagno cambierà completamente faccia in un giorno o due!