Il Natale si avvicina sempre di più e molte famiglie stanno iniziando a pensare a cosa portare in tavola. Tanti italiani solo abituati a servire un menù di pesce il 24 o il 25 dicembre. Per avere gusto nelle ricette e sicurezza per la salute, si tende a voler usare pesce fresco.

Già riconoscere il pesce fresco non è un’impresa da poco. Se non sappiamo come fare, in questo articolo, il Team di ProiezionidiBorsa ha spiegato tutti i trucchi per riconoscerlo. Ma chi sa veramente quale tipo di pesce usare e per quali ricette? Ecco cosa portare in tavola per mangiare pesce fresco a Natale.

Tonno fresco

Portare in tavola il classico tonno fresco fa sempre fare una bella figura. Se si unisce il gusto spettacolare del tonno con il sapore dei pistacchi e la pasta, si ottiene un piatto squisito. Basta far saltare il tonno fresco (non il lattina!) in una padella insieme a un filo d’olio e origano. Quindi tritare finemente i pistacchi e far cuocere la pasta. Si consigliano degli spaghetti alla chitarra. Una volta cotta, unire gli ingredienti e guarnire con una spolverata di pepe. Ecco pronto un primo di pesce fresco spettacolare.

Calamari per un secondo gustoso

Ecco cosa portare in tavola per mangiare pesce fresco a Natale: calamari alla siciliana! Per questa ricetta bisogna procurarsi dei calamari freschi. La prima operazione necessaria è la loro pulizia. Tritare del prezzemolo, i tentacoli dei calamari stessi, delle olive e qualche spicchio d’aglio. Mischiare questo composto aggiungendo del pangrattato e del vino bianco. Quindi riempire i calamari e fermarli con uno stuzzicadenti. Farli cuocere in forno statico dentro a una pirofila con un filo d’olio per 20 minuti. Il forno dovrà essere stato preriscaldato a 200°C.

Queste sono solamente due idee per portare del pesce fresco sulla tavola natalizia! Sbizzarriamoci con la fantasia per trovare ricette sempre nuove.