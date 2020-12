Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per Natale non possono mancare dei friabili biscotti da offrire a parenti e amici. La tradizione degli speculoos nasce tra Belgio e Paesi Bassi. Nel periodo natalizio è usanza gustare dolci speziati così come la tisana che li accompagna. Infatti, gli speculoos hanno come ingredienti principale il burro, cannella, zenzero, chiodi di garofano e noce moscata.

Il colore poco dopo averli infornati sarà vicino a quello del caramello. Il profumo richiamerà quello delle spezie. Il gusto di questi leggeri e croccanti biscotti incanterà dal primo morso. Vediamo quindi i tradizionali biscotti speculoos profumati di zenzero e cannella per un Natale dolcissimo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Le spezie che fanno il Natale

Per una ricetta tradizionale che viene da lontano. Per una colazione diversa o una merenda natalizia speciale, gli speculoos sono perfetti per l’atmosfera di festa.

Anticamente preparati per la festa di San Nicola, questi biscotti hanno conquistato il mondo e oggi si mangiano tutto l’anno. Ecco i tradizionali biscotti speculoos profumati di zenzero e cannella per un Natale dolcissimo.

Ingredienti:

a) 250g di farina 00;

b) 100g di burro;

c) 200g di zucchero di canna;

d) 10g di cannella in polvere;

e) 1 cucchiaino di zenzero in polvere;

f) 1 cucchiaino di bicarbonato;

g) 1 pizzico di noce moscata;

h) 1 pizzico di chiodi di garofano;

i) 50g di latte;

l) sale e pepe q.b.

Procedimento

Tagliare il burro freddo di frigo in pezzi grossi. Metterlo in un mixer insieme alla farina e frullare. I due ingredienti formeranno un composto sabbioso che bisognerà posizionare in una ciotola. Unire lo zucchero di canna, il bicarbonato, le spezie e pepe e sale. Mescolare bene tutti gli ingredienti.

È arrivato il momento di versare il latte e lavorare l’impasto con le mani. Una volta ottenuto un panetto liscio metterlo in frigorifero a riposare per circa un’ora.

Trascorso il tempo di attesa, prendere l’impasto dal frigorifero. Stenderlo sulla superficie di lavoro aiutandosi con della farina. Formare una sfoglia abbastanza fine (3 mm circa).

Ora bisogna creare i biscotti. Si possono usare le forme che si desiderano: cuori, alberi, forme natalizie. Posizionare i biscotti in frigo per circa 5 minuti. Preriscaldare il forno a 180°C.

Cuocere gli speculoos per circa 15 minuti fino a che saranno dorati. In fine, sfornare e farli raffreddare prima di servirli.