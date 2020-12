Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tantissime persone amano avere vicino a sé animali domestici. Se gatti, cani o cavalli sono tra i più comuni, non dobbiamo dimenticarci dei pesci. Il mondo legato a questi animali è vastissimo e prendersi cura del proprio acquario non è affatto facile.

Soprattutto se siamo alle prime armi e abbiamo appena preso il nostro primo acquario, è importante informarsi per curarlo al meglio. Tra le azioni essenziali per far vivere bene i nostri pesciolini c’è il pulire regolarmente l’acquario. Inoltre, è anche importante pulirne dall’interno i vetri. A proposito, oggi gli Esperti di ProiezionidiBorsa spiegheranno come pulire facilmente i vetri dell’acquario in poche e semplici mosse.

Utilizzare attrezzi specifici

Se vogliamo pulire i vetri interni dell’acquario, possiamo farlo utilizzando diversi strumenti. Per esempio, possiamo utilizzare degli attrezzi specifici per la pulizia di questi vetri acquistabili nei negozi specializzati. Il raschietto per alghe è uno di questi. Con il raschietto basterà inserire la mano nell’acquario e raschiare delicatamente il vetro dall’interno. Facciamo movimenti lenti e laviamo con acqua corrente lo strumento dopo ogni utilizzo.

Un altro strumento è il magnete fatto apposta per gli acquari. Per utilizzare questo attrezzo comodissimo basteranno pochi passaggi. Dopo averlo aperto a metà, bisogna posizionare la parte con il tampone contro il vetro interno dell’acquario e l’altra parte all’esterno dello stesso. I due magneti rimarranno attaccati insieme e dovremo muovere solo la parte esterna per iniziare la pulizia dei vetri. Attenzione alla presenza di pietroline: se rimangono tra il magnete e il vetro possono rigarlo!

Come pulire facilmente i vetri dell’acquario in poche e semplici mosse

Se non abbiamo la possibilità di acquistare degli strumenti specifici, possiamo sempre pulire i vetri dell’acquario con un oggetto della vita quotidiana. Stiamo parlando delle spugne da cucina. Acquistiamone una e usiamola solo per la pulizia dell’acquario. Basterà mettere la mano nell’acquario e passare la spugna contro il vetro. Ricordiamoci di non utilizzare il lato abrasivo della spugna e anche di effettuare sempre movimenti lenti e non improvvisi.