Davvero pochi sono soddisfatti del loro aspetto fisico. Chiunque riesce a vedere difetti anche minimi o addirittura inesistenti. Le donne, in particolar modo, sono sempre molto critiche e per questo, si danno spesso da fare con diete e sport.

La pancia è sicuramente la parte del corpo che meno ci soddisfa. È davvero difficile averla, di natura, piatta come una tavola e dura come il marmo. Tra l’altro, si tratta di una zona molto sensibile. Basta poco perché si gonfi.

Proviamo a riflettere un attimo e pensiamo alla settimana che precede il ciclo mestruale oppure a quei giorni in cui, per qualche motivo, non andiamo in bagno in maniera regolare. Anche un pasto più abbondante del solito dà subito i suoi catastrofici effetti. Quest’ultimo caso citato è quanto mai attuale. Dopo i pantagruelici pranzi e cenoni di Natale e Capodanno, un po’ tutti ci ritroviamo gonfi ed appesantiti.

Per rimediare è meglio rimettersi subito a regime. È bene riprendere la nostra solita alimentazione, prediligendo piatti semplici e leggeri. Ottimi carne e pesce bianchi, ed ovviamente tanta verdura, cotta e cruda. Evitare, invece, piatti troppo elaborati e ricchi di grassi. Un altro ottimo alleato sono le tisane sgonfianti, come ad esempio quelle a base di finocchio. Tuttavia, non fanno di certo miracoli. Per notare i benefici effetti bisogna assumerle regolarmente e attendere qualche giorno. Che fare quindi nell’attesa? Possiamo giocare d’astuzia applicando qualche trucchetto fashion.

Ecco gli outfit da preferire per nascondere la pancia e snellire il punto vita se la tisana depurativa non ha ancora sgonfiato l’addome

Per vestirsi non bisogna soltanto seguire le mode. Innanzitutto, bisogna valutare la propria corporatura e le proprie caratteristiche fisiche. Per mettere in risalto i punti di forza e mascherare qualche eventuale difetto. Per nascondere una pancetta prominente, questi 3 trucchetti sono semplicemente geniali perché aiutano a sembrare più magre, snelle e con la pancia piatta in 1 minuto. Sicuramente è meglio puntare su abiti che cadono morbidi e con la vita alta. L’esempio eclatante è il “taglio in stile impero”, ma oltre ai tagli di abito e alle tipologie di gonne, maglie e pantaloni da preferire, non bisogna dimenticare il tipo di tessuto. E così, ecco gli outfit da preferire per nascondere la pancia e snellire il punto vita se la tisana depurativa non ha ancora sgonfiato l’addome.

Tessuti e colori

Evitare nella maniera più assoluta i tessuti elasticizzati che stringono e fasciano. L’effetto salsicciotto sarebbe assicurato. Molto meglio, invece, i tessuti morbidi che scivolano sul corpo. Ok quindi a raso, cotone, seta e viscosa.

Ottime le linee e le fantasie semplici. Sì quindi al monocolore o, al massimo, alle righe verticali che slanciano. Di contro, niente pizzi e drappeggi. E neppure maxi righe, orizzontali, pois e fiori.

Ricordiamo che il nero smagrisce. Inoltre, sono perfetti anche il marrone, il grigio e il beige perché sono tinte classiche, eleganti che non attirano l’attenzione.

Un ultimo consiglio anche per la scelta degli accessori

Gli accessori sono un furbissimo alleato con cui giocare in maniera astuta. Se vogliamo infatti distogliere l’attenzione sulla pancia, indossiamo una bella collana importante o degli orecchini vistosi. Benissimo anche una stola elegante o un morbido foulard.

Da abolire, invece, le cinture perché fanno cadere l’occhio proprio sul punto vita.

