Hai mai pensato che dei giocattoli per bambini potessero valere tanti soldi? Se no, dovresti ricrederti. Infatti, ce ne sono alcuni che con il passare del tempo hanno assunto un grande valore e sono ricercatissimi dai collezionisti. Questi ultimi sono disposti a sborsare cifre da capogiro per venirne in possesso. Scopriamo, quindi, quali sono i giocattoli che oggi possono essere rivenduti a peso d’oro.

C’è chi colleziona monete, chi colleziona vecchi cellulari e chi invece è alla ricerca di tutti i vinili fuori serie e ormai diventati introvabili. C’è un mercato per qualunque genere di oggetto e tra questi ci sono anche i giocattoli.

Alcuni di questi possono finanche arrivare a valere somme a tre cifre. Proprio per questo, potrebbe valerne la pena dare un’occhiata alle proprie cantine e cercare di capire se si sia in possesso di vecchi giocattoli che oggi sono veri e propri oggetti da collezione.

3 giocattoli vintage che oggi si vendono a prezzi altissimi: il Tamagotchi

In questo caso stiamo parlando di un videogioco che impazzava negli anni ’90. Il Tamagotchi è una delle cose più iconiche di quel decennio. Compare, infatti, spesso persino in fumetti e cartoni.

La cifra a cui ammonta il suo valore stupirà in molti. Infatti, un solo Tamagotchi vale ben 300 euro. L’importante, ovviamente, è che sia ancora funzionante. Chi ne ha uno e vuole accumulare un piccolo gruzzoletto farebbe bene a rivenderlo.

Super Liquidator

Il vecchio Super Liquidator, una pistola ad acqua, oggi ha a sua volta un grande valore. Specialmente se lo si paragona al prezzo in cui veniva venduto in passato. Oggi, addirittura, può essere rivenduto a ben 500 euro. Una cifra persino maggiore rispetto a quella del Tamagotchi.

Vediamo adesso l’ultimo dei 3 giocattoli vintage che oggi si vendono a prezzi altissimi.

I vecchi set di Polly Pocket

Scriviamo adesso di alcune delle bambole più famose in assoluto. Ci sono dei vecchi set di Polly Pocket che con il passare del tempo hanno raggiunto finanche il valore di 800 euro, poiché sono i più rari in assoluto. In media, tuttavia, questo ammonta a circa 400 euro per un set intero in ottime condizioni.

