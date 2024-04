2 vecchi cellulari che valgono tanti soldi e possono essere rivenduti al miglior offerente

Sulle nostre pagine abbiamo più volte scritto di oggetti vintage che possono essere rivenduti in cambio di ingenti somme di denaro. Tra questi ci sono vinili che ormai non vengono più ristampati, libri antichi e persino monete commemorative, purché siano conservate in eccellenti condizioni. Ebbene, ci sono anche dei cellulari che possono essere venduti a peso d’oro. Sono modelli che ormai non vengono più prodotti e che è possibile siano in proprio possesso per puro caso. D’altronde, non tutti buttano i propri vecchi dispositivi una volta che decidono di cambiarli. Se li si vuole vendere a un prezzo elevato, è importante che abbiano la custodia e che siano tutt’ora funzionanti e in buone condizioni. Scopriamo quali sono.

2 vecchi cellulari che valgono tanti soldi

Il cellulare di cui parleremo è uno dei primi modelli che siano mai stati messi in commercio. Ci stiamo riferendo al Motorola Dynatac 8000X, che è stato lanciato sul mercato nei primi anni ’80.

Oggi il valore di un modello di questo cellulare può ammontare a finanche 8000 euro. Vediamo adesso un altro dei 2 vecchi cellulari che valgono tanti soldi.

Nokia 8110

Questo modello deve la sua fama grazie all’apparizione nell’iconico film Matrix. Oggi ne sono in circolazione davvero pochi modelli funzionanti e dotati di custodia. Ecco un altro motivo per cui i collezionisti sono disposti a pagarlo a peso d’oro.

Oggi questo modello può valere finanche 3.000 euro. Insomma, chi ne ha uno ha trovato un vero e proprio piccolo tesoro da conservare. Tutti e due i cellulari che abbiamo citato sono modelli davvero vecchi e che, però, potrebbero per puro caso trovarsi nel cassetto di una soffitta. Ci sono anche altri Nokia che, tutt’oggi, hanno un grande valore. Un esempio ne è il Nokia 8800, che è uscito nel 2005 e che all’epoca era considerato un cellulare di lusso.

