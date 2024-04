HSBC è Buy su Snap: cosa pensano gli altri analisti? Studio del grafico

Nonostante il rialzo degli ultimi giorni, i nostri modelli non sono tornati Long di breve termine sui mercati azionari americani. Questo ci lascia nell’incertezza operativa. Cosa accadrà da oggi in poi? Si tonerà verso il basso? Questa è una settimana molto importante, in quanto mercoledì la FED deciderà sui tassi e poi verrà pubblicato venerdì il report sull’occupazione. Per il primo la maggioranza degli investitori attende un nulla di fatto e se verranno date indicazioni sul futuro saranno “di comprare tempo in attesa di sviluppi”. Per il secondo invece, si attendono dati che restituiranno un ciclo economico in crescita moderata con l’inflazione che potrebbe continuare a rientrare poco alla volta senza dar agio alla Banca centrale di tagliare i tassi. Frattanto dai giorni scorsi HSBC è Buy su Snap.

News sulle azioni e consenso degli analisti

HSBC ha migliorato la sua valutazione su Snap Inc. da “Riduci” a “Acquista”, aumentando anche il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Snap a $15,10 rispetto al precedente $10,00. Questa revisione positiva è stata motivata dai solidi risultati finanziari di Snap nel primo trimestre del 2024, superando le previsioni di HSBC e le stime di consenso di Visible Alpha. Snap ha riportato un aumento del 21% del fatturato a $1,195 miliardi e un aumento del 13% dell’utile lordo a $620 milioni, superando le previsioni di HSBC. Le spese operative rettificate sono state inferiori alle stime di HSBC del 6%, grazie alla riduzione della forza lavoro del 7%.

Inoltre, l’EBITDA rettificato e l’utile diluito per azione hanno superato le previsioni di HSBC rispettivamente del 173%. Snap prevede un fatturato per il secondo trimestre di $1,240 miliardi, superiore alla previsione del consenso del settore di $1,215 miliardi. La revisione positiva di HSBC è stata influenzata dall’accelerazione della crescita dei ricavi e dal successo dei nuovi prodotti di Snap, insieme alla riduzione della dipendenza dalla pubblicità dei marchi e alla diversificazione delle fonti di reddito. Tuttavia, HSBC avverte dei rischi potenziali, tra cui la debolezza della ripresa macroeconomica e le sfide competitive nell’Intelligenza Artificiale.

HSBC è Buy su Snap ma ecco il consenso degli analisti come risulta dal sito Marketscreener:

Raccomandazione media Hold

Numero di analisti 41

Ultimo prezzo di chiusura 11,4 USD

Prezzo obiettivo medio 14,01 USD

Differenza / Target Medio +22,92%

Prezzo obiettivo massimo 20 USD

Differenza / Prezzo obiettivo massimo +75,44%

Prezzo obiettivo minimo 10 USD

Differenza / Target minimo -12,28%

Studio del grafico

Le azioni Snap da inizio anno hanno segnato il minimo a 10,0825 e il massimo a 17,75. Fra il 25 e il 26 aprile è stato lasciato aperto un gap rialzista del 19,3%. Invece, fra il 6 e il 7 febbraio un gap ribassista del 25,6%. Questo ci fa dire che è un titolo che presenta alta volatilità e quindi di breve termine fare un’analisi grafica attendibile è impresa molto ardua. Per questo motivo ci asteniamo.

