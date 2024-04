È una borsa del 1999 che valeva 70 euro ma oggi si compra a peso d’oro. Ecco qual è

A volte, comprando un fumetto, un cellulare o un capo di abbigliamento si fa un vero e proprio investimento senza saperlo. Il motivo? Il loro valore cresce con il tempo e in alcuni casi diventa molto elevato. Ad esempio, ad oggi uno dei primi modelli di Nokia può valere finanche 3.000 euro. Lo stesso discorso può essere fatto con i vinili. Tempo fa era normale acquistarne, siccome non esistevano ancora i CD Rom. Tuttavia, con il tempo questi ultimi hanno soppiantato i vecchi dischi e alcuni di quelli hanno assunto un valore molto elevato. Oggi scriveremo di un accessorio, precisamente una borsa, che è stata disegnata e messa in commercio nel 1999. All’epoca aveva un valore di ”soli” 70 euro, che con il tempo è cresciuto molto. Scopriamo di quale si tratta e a quanto è possibile venderla.

È una borsa del 1999 che valeva 70 euro ma oggi si compra a peso d’oro

Il mondo del collezionismo è vastissimo e riguarda i più diversi ambiti. Ci sono persone che amano collezionare pezzi vintage, inclusi i capi di abbigliamento e gli accessori come le borse. In merito a queste ultime, ce ne è una del 1999 che fino a qualche anno fa veniva rivenduta a ”soli” 70 euro.

La Saddle Bag di Christian Dior

Con il passare degli anni, tuttavia, il suo valore è cresciuto tantissimo. Ci stiamo riferendo all’iconica Saddle Bag di Christian Dior, il cui valore si è impennato negli ultimi anni. Fino al 2017, infatti, era di circa 70 euro. Nel 2022, invece, risultava essere di ben 1.000 euro.

Questa è una borsa del 1999, di cui nel corso degli anni sono stati prodotti tanti diversi modelli di valore anche più elevato. Tuttavia, qualora si fosse in possesso di un modello di Saddle Bag risalente a quegli anni, rivenderla potrebbe rivelarsi un affarone, se si considera il costo a cui la si è probabilmente acquistata quando venne messa in commercio. Ma perché il prezzo è salito così tanto negli ultimi anni? La risposta è semplice: la popstar Beyoncé è stata avvistata e fotografata con una vecchia Saddle Bag.

Un modello iconico negli anni Duemila

Ripercorriamo brevemente la storia di questo famosissimo modello. Prima di tutto, ricordiamo il nome del suo creatore, John Galiano, che ideò questa borsa ispirata al mondo dell’equitazione.

Negli anni Duemila divenne famosissima grazie a Carrie Bradshaw, che ne fece sfoggio nella serie cult Sex and the City. Successivamente, anche altre icone di stile, come l’ereditiera Paris Hilton, ne fecero sfoggio, consacrandola definitivamente.

