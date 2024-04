Inizia una settimana molto importante per i mercati. Dopo l’incertezza dovuta al fronte tassi, l’acuirsi della questione mediorientale e una possibile escalation anche a livello mondiale, tutto sembra tornato alla normalità, se si può eusare questo termine per le questioni in atto. Negli ultimi mesi, l’attenzione degli investitori è stata possta sulle azioni delle società legate all’Intelligenza Artificiale, quelle dei settori tradizionaòli ne hanno risentito, fra essere alcune del settore della ristorazione. A parer nostro, se ci sarà rialzo da ora alle prossime settimane, si potrebbe assistere a una rotazione settoriale verso le azioni più penalizzate da inizio anno. Oggi andremo a studiare quale futuro per le azioni McDonald’s, sia andando a leggere le raccomndazioni degli analisti che a studiare i grafici secondo alcuni strumenti dell’analisi tecnica classica.

Il giudizio di BTIG sulla società

BTIG ha confermato il suo giudizio neutrale sul titolo McDonald’s (MCD), citando un’analisi delle attività in franchising che indica un basso afflusso di clienti nonostante significative riduzioni di prezzo. Dopo una serie di valutazioni delle attività in franchising, BTIG ha osservato una diminuzione delle visite dei clienti nel primo trimestre e una continuazione di questa tendenza durante la primavera, sebbene con variazioni tra i proprietari di franchising. Nonostante gli sforzi di McDonald’s per introdurre nuovi elementi nel menu, espandere il programma di fidelizzazione digitale e offrire promozioni combinate, BTIG prevede un modesto aumento dell’afflusso dei clienti nella prima metà del 2024 e suggerisce che la riduzione dei prezzi potrebbe essere una strategia costante per il resto dell’anno. Di conseguenza, gli analisti hanno rivisto al ribasso le sue previsioni sulle vendite nei negozi di McDonald’s per il primo trimestre e un potenziale limitato di aumento degli utili.

Quale futuro per le azioni McDonald’s?

Come risulta dal sito Marketscreener il consenso degli analisti è il seguente:

Raccomandazione media Buy

Numero di analisti 37

Ultimo prezzo di chiusura 275,6 USD

Prezzo obiettivo medio 321,7 USD

Differenza / Target Medio +16,71%

Quindi, ai livelli attuali si stima una sottovalutazione del 16,71%.

Analisi del grafico

Le azioni nel corso del 2024 hanno segnato il massimo a 300,67 e il minimo a 265,11. Nelle ultime 2/3 settimaane i prezzi hanno centrato millimetricamente la trend line passante per i minimi di marzo e settembre del 2022 e quelli di ottobre del 2023. Intorno ai livelli attuali sembrerebbe formarsi uno wing di ripartenza al rialzo. Questo sembrerebbe confermato anche dall’Allogator Indicator su base trimestrale. Infatti, i prezzi di recente si sono appoggiati alla lngua su questo time frame e ai denti su base mensile. Al momento quindi il rialzo potrebbe continuare. Negazione dello stesso con ritirni sotto l’area di 265 dollari e obiettivo primo di breve termine in area 290/300.

