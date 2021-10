Finalmente è arrivata la stagione fredda, in cui sfoggiare tutti i nostri outfit invernali e sperimentare look diversi e nuovi. Una delle parti fondamentali di un outfit invernale è il cappotto, o la giacca, elemento essenziale per uscire di casa in autunno e in inverno. Ne esistono diversi modelli, stili e tipologie, alcuni più adatti a una serata elegante, altri ad un’uscita sportiva. Altri ancora, poi, sono perfetti per le giornate in ufficio.

Continuando a leggere, vedremo quali sono le 3 giacche per fare colpo e da fare invidia che non devono mancare nel nostro armadio quest’autunno.

Il blazer

Ogni anno le mode cambiano e cambiano gli outfit più gettonati. E per essere alla moda è meglio stare attenti a questi cambiamenti. Ad esempio, quest’autunno per essere sempre al top in ufficio o ad un evento social, il blazer non potrà mancare. È la scelta perfetta per le giornate temperate e le uscite pomeridiane che ancora non sono troppo fredde. Questo capo è estremamente versatile. Infatti, se abbinato a dei jeans è perfetto per un’uscita informale, mentre abbinato ad un abito o un completo è l’ideale per l’ufficio.

I colori migliori sono i classici nero e bianco, oppure le fantasie più originali.

Tweed

Il tweed è un tessuto solido e resistente di origine scozzese apprezzatissimo nel mondo della moda. Infatti, è perfetto per creare giacche autunnali senza tempo, splendide e finalmente di nuovo alla moda. Simbolo di emancipazione femminile, questa giacca è l’ideale per delle uscite con gli amici o per accompagnarci nella vita quotidiana.

Questa giacca è perfetta da abbinare ad un outfit in stile vintage, ma si adatta bene anche a uno stile semplice e minimalista.

Il cappotto cammello

Il cappotto cammello è un classico elegante e sempre attuale, perfetto da abbinare ad un look sportivo e alle classiche sneakers. Quindi, per la vita di tutti i giorni, il cappotto cammello è la scelta giusta per essere sempre al massimo. Eppure, si abbina perfettamente anche ad un look raffinato, soprattutto se dotato di doppio petto. Ecco, dunque, che sono queste le 3 giacche per fare colpo e da fare invidia che non devono mancare nel nostro armadio.

Logicamente, sarà importante saper abbinare sempre in modo adeguato ogni giacca all’outfit scelto. Infatti, non basta scegliere la giacca giusta per essere sempre alla moda, anche se di certo aiuta.

