Spesso si pensa che in autunno il giardino non richieda chissà quanti lavori. In realtà, però, se ci si vuole assicurare una fioritura impeccabile e piante rigogliose e splendide, ci sono dei lavori da eseguire proprio ora. Infatti, alcune piante hanno bisogno di alcune attenzioni in più, come ad esempio la potatura.

Solo potando a dovere e nel momento giusto, queste piante cresceranno rigogliose nei mesi successivi. Tutto questo riguarda anche una splendida pianta amata da molti, chiamata bouganville.

Ecco il lavoro indispensabile da fare in giardino in autunno e che pochi conoscono

La bouganville è una pianta di origine sudamericana, molto amata per decorare gli ambienti esterni della casa. La fioritura coloratissima è il punto forte di questa pianta, con colori che vanno dal rosa al porpora, dal bianco al rosso e all’arancione. Queste piante amano il sole, per cui spesso si trovano con un’esposizione in pieno sole e sono tipiche dei paesini di mare.

La bouganville ama le temperature miti, per cui, per chi vive in luoghi dove l’inverno è rigido, si consiglia di coltivarla in vaso. Così, sarà semplice ripararla dal freddo all’occorrenza. In generale, la bouganville è molto semplice da coltivare e non richiede grosse cure. Però, cresce in fretta, per cui è essenziale potarla in determinati momenti dell’anno.

Come e quando potare la bouganville

Come accennato, la bouganville è una splendida pianta ornamentale che riempie di colore e di stile il giardino. Ecco, dunque, il lavoro indispensabile da fare in giardino in autunno sulla bouganville e che pochi conoscono: la potatura.

Senza potatura, la bouganville si svilupperà in un cespuglio disordinato e incline a prendere diverse malattie, e potrebbe non fiorire al meglio. Per questo è essenziale eseguire questo lavoro, sia a fine inverno, prima che la pianta germogli, che in autunno, al termine della fioritura. In autunno, nei mesi di settembre e ottobre, si eseguirà una potatura non troppo pesante per rimuovere rami danneggiati o malati. Per potare correttamente la bouganville, perciò, si selezionano i rami danneggiati. Poi, con delle forbici da giardino si eseguono tagli netti e puliti alla base, eliminando i rami in questione.

Inoltre, è importante ricordarsi di cimare le punte dei rami, per eliminare i fiori secchi e per restituire vita e forza alla pianta per la prossima fioritura.

Infine, oltre ai rami danneggiati, si può anche correggere lo sviluppo eccessivo della pianta accorciando o eliminando eventuali rami, ma senza esagerare.

In questo modo, la pianta di bouganville sarà pronta a superare al meglio l’inverno e in primavera-estate ci donerà dei fiori stupendi.

