Ci sono persone che addirittura si rilassano dedicandosi alle pulizie di casa, altre che preferirebbero fare due ore di straordinario piuttosto che rimboccarsi le maniche.

Non tutti infatti siamo dei fan delle pulizie, soprattutto quando parliamo di sporco ostinato.

Nonostante questo mantenere una casa pulita ed igienizzata è fondamentale non solo per una questione di decoro, ma anche per la salute psico-fisica degli abitanti.

Dunque, per quanto possa non entusiasmarci, è bene accettare la realtà e mettersi al lavoro.

Eppure a volte è così difficile scegliere il prodotto adatto per il bagno, quello perfetto per la cucina, e quello ideale per il tavolo.

E se fosse tutto tempo (e denaro) sprecato?

Molti rimarranno stupiti per quanto sveleremo in questo articolo.

Si tratta di un trucchetto che richiede un solo ingrediente che troviamo spesso sulle nostre tavole.

Incredibile ma vero il rimedio per maniglie e superfici metalliche splendenti si trova al reparto ortofrutta

Esistono tantissimi rimedi naturali per la cura della casa che spesso si rivelano anche estremamente efficaci.

Alcuni sono veri e propri “trucchi della nonna” che potrebbero lasciarci a bocca aperta per il risultato ottenuto.

Incredibile ma vero il rimedio per maniglie e superfici metalliche splendenti si trova al reparto ortofrutta ed è proprio il pomodoro.

Ebbene sì! Non stiamo certo dicendo di comprare appositamente dei pomodori da dedicare esclusivamente alla pulizia della casa.

Ma se dovessero avanzare dei pomodori destinati a non essere usati, non troppo rovinati ma neanche ottimi per essere serviti, sarà meglio non buttarli.

Questo assume ancor più valore in un’ottica di risparmio, di sprechi e di sostenibilità ambientale.

Ma vediamo gli straordinari usi del pomodoro come alleato delle nostre faccende domestiche.

Tutti i possibili benefici per i nostri arredi

Come anticalcare

Pare che il succo di pomodoro sulle incrostazioni più difficili da mandar via sia un vero portento.

Basterà lasciarlo agire per qualche minuto e risciacquare.

Maniglie e pomelli

Il pomodoro sembrerebbe essere estremamente efficace anche su maniglie in ferro o in ottone, scuriti dall’usura e dal tempo.

Si può strofinare la polpa su tutta la parte, insistendo dove lo sporco è più difficile.

Si raccomanda poi di sciacquare il tutto ed asciugare, possibilmente con un panno in lana o microfibra.

Tavoli e sedie in metallo

In questi casi possiamo tagliare il pomodoro a metà e strofinare l’interno su tutta la superficie, lasciando riposare qualche istante.

Dopodiché basterà risciacquare e asciugare.

Raccomandiamo di non utilizzare questi metodi su superfici particolarmente delicate e non senza aver prima effettuato una prova su una piccola parte nascosta.

Si tratta in ogni caso di un’ottima strategia anti-spreco da tentare in alternativa a prodotti più aggressivi e tossici.

Approfondimento

