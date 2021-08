I fiori sono fantastici e ne troviamo di diverse varietà adatte ad ogni esigenza e ad ogni gusto personale.

Prendersi cura dei propri fiori è terapeutico e ci fa dimenticare dello stress quotidiano o della frenesia del lavoro e della vita.

Vedere le piante a cui abbiamo dedicato cure e attenzioni crescere rigogliose, ci riempie di soddisfazione e ci ripaga di tutto il lavoro fatto.

3 fiori dalla straordinaria fioritura da seminare ad agosto per abbellire giardini e balconi

Tra i fiori che si possono seminare in questo periodo c’è la digitale che è caratterizzata da una fioritura meravigliosa e coreografica.

I fiori che si sviluppano sono a forma di campanula e possono essere di colore giallo, rosa, viola o ancora bianco.

Questa pianta cresce in qualsiasi posizione ma è particolarmente consigliato piantarla all’ombra soprattutto nelle zone dove l’estate è particolarmente calda.

È importante non esagerare con le innaffiature e, durante l’autunno, dovremo disporre del letame intorno alla pianta per assicurarle il nutrimento di cui necessita.

Le campanule sono piante perenni la cui semina si effettua proprio nel mese di agosto.

Questa pianta è caratterizzata dalla presenza di numerosi fiori di colore giallo, bianco o ancora viola.

Durante questo periodo molto caldo e asciutto è preferibile posizionarla all’ombra per favorirne una migliore fioritura.

Nel momento in cui andremo ad annaffiarle sarà importante non bagnare le foglie basali per evitare di danneggiare irrimediabilmente la pianta.

L’alisso giallo è perfetto per essere seminato ad agosto, in particolare nei giardini, conferendo un aspetto vivace e solare al nostro spazio esterno.

I suoi fiori sono molto vivaci e profumati, sembra incredibile ma con la loro presenza riescono ad impreziosire spazi spenti e aridi.

Questa pianta necessita di una buona esposizione solare per crescere, svilupparsi bene ed assicurarci una miglior fioritura.

È molto semplice da coltivare e non necessita di particolari cure o attenzioni, risultando adatta anche a chi non è dotato di pollice verde.

Sono questi i 3 fiori dalla straordinaria fioritura da seminare ad agosto per abbellire giardini e balconi che dovremo assolutamente provare.

Ulteriori informazioni

Il terreno per la semina deve essere soffice, drenato e ben miscelato.

La semina necessita di appositi contenitori che vanno posizionati in luoghi riparati e possibilmente ricoperti con un foglio di plastica trasparente.

Questo va poi rimosso nelle ore più calde per evitare che la condensa provochi malattie fungine come le muffe del terreno.

