La stagione più attesa dell’anno è entrata nel vivo e non è sempre facile scegliere bene le piante che resistano al caldo torrido che la caratterizza.

È un peccato sprecare tempo e denaro per una pianta che vedremo appassire dopo poco tempo nonostante i nostri sforzi.

Soprattutto perché dedicare del tempo alle nostre piante è terapeutico, infatti rinvigorisce lo spirito e ci fa dimenticare lo stress quotidiano.

Inoltre, abbelliremo il nostro giardino o il balcone in modo straordinario, grazie a piante con fiori colorati da fare invidia a tutti i nostri vicini.

Basta surfinie e petunie ecco la pianta ornamentale estiva che sta spopolando

La Diascia è una pianta erbacea dalla fioritura duratura e abbondante che si protrae dalla tarda primavera fino all’autunno.

Ha un portamento ricadente, o tappezzante, ed è composta da teli di tonalità verde che ci ricordano quelli della surfinia.

Questa pianta è in grado di donare colore al nostro giardino ma è perfetta anche per essere coltivata in vaso sui nostri balconi.

Le tonalità dei suoi fiori vanno dal viola, al bianco e all’arancione ed è importante sapere che, per donarci fioriture più generose, predilige luoghi soleggiati.

Durante questo periodo estivo dovremo annaffiarle spesso ed in profondità del terreno, altrimenti la pianta tenderà a seccarsi.

Anche la concimazione è importante, soprattutto se le piantiamo in vaso, perché le sostanze nutritive nel terriccio pian piano si esauriranno.

Non dimentichiamo di togliere eventuali fiori appassiti che troviamo sulla pianta, in questo modo garantiremo fioriture più copiose, donando più vigore ai boccioli nuovi.

Adesso basta surfinie e petunie ecco la pianta ornamentale estiva che sta spopolando.

Ulteriori informazioni

La Dascia si caratterizza con varietà che si suddividono in annuali e perenni.

Se decidiamo di prendere quelle perenni, è importante sapere che in inverno vanno in riposo vegetativo ma in primavera torneranno comunque a rifiorire.

Se viviamo in luoghi freddi dovremo spostare in inverno il vaso in un posto riparato così la proteggeremo dal gelo e non rischierà di morire.