Le erbe aromatiche sono piante fenomenali da coltivare, grazie alla semplicità del loro mantenimento, infatti sono adatte anche in caso di scarso di pollice verde.

Si possono coltivare ovunque, che sia in casa, sul balcone o all’interno del nostro giardino, sta solo a noi decidere. Le avremo così sempre disponibili all’occorrenza, scegliendo come utilizzarle a nostro piacimento: aromatizzando le nostre pietanze oppure sfruttando le loro proprietà benefiche sul nostro organismo.

È questa l’ora giusta per annaffiare le nostre piante aromatiche mantenendole rigogliose

Le piante aromatiche necessitano durante questa stagione, calda ed afosa, di annaffiature abbondanti e regolari, soprattutto nei periodi di siccità prolungata.

Il basilico è tra le piante aromatiche che necessitano di più acqua in assoluto, anche due volte al giorno se necessario. Vedremo comunque che non sarà un’esagerazione, anzi diversamente otterremmo l’effetto contrario, cioè rischieremo di danneggiarla irrimediabilmente.

Generalmente, le piante aromatiche in altri periodi non necessitano di grandi quantità di acqua, come nel caso del rosmarino e delle aromatiche con fusti semi legnosi.

L’acqua deve essere somministrata a temperatura ambiente, possibilmente al mattino presto per consentire un miglior assorbimento dei principi nutritivi e favorire un loro sviluppo armonico. Perché è questa l’ora giusta per annaffiare le nostre piante aromatiche mantenendole rigogliose.

Se non riusciamo al mattino, però, è consigliato effettuare l’operazione successivamente al tramontare del sole quando le temperature cominciano ad abbassarsi.

In questo modo eviteremo di danneggiarle: è molto importante rispettare questa indicazione altrimenti potremmo causare traumi radicali. Infatti, le piante aromatiche sono sensibili agli shock termici, se avvengono nel corso delle ore più calde ed afose della giornata, rischiando di essere letali.

Curiosità

È importante sapere che tutte le erbe aromatiche hanno notevoli proprietà benefiche e curative del tutto naturali.

La salvia, per esempio è un eccellente rimedio per alleviare i dolori mestruali; il rosmarino invece migliora la circolazione e disintossica i reni.

Concludendo, ci sono piante come il basilico, il timo e il prezzemolo che sono delle incredibili alleate per depurare l’organismo ad alleviare ansia e depressione.