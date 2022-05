Sempre di più sono le persone che scelgono delle alternative vegane o vegetariane nella propria dieta. Questo per diverse ragioni, non solo per questioni di salute. Queste scelte alimentari potrebbero derivare anche per un’attenzione al pianeta e alla sostenibilità. Ci sono sempre più ricette gustose e veloci che non vedono protagonisti ingredienti derivati animali.

Ricette che vedono le verdure come principale elemento del piatto, sono anche più leggere. Soprattutto adesso che stiamo andando incontro all’estate, potrebbe essere un esperimento da provare. Per iniziare potremo cucinare dei burger vegetali agli spinaci. Una ricetta davvero molto semplice che vede una preparazione di 30 minuti. Perfetti insieme a delle verdure grigliate o all’interno di un panino, potrebbero piacere anche ai bambini.

Come preparare questa ricetta vegana gustosa e veloce per una cena con gli amici più una alternativa

Raccogliamo gli ingredienti necessari:

200 g di spinaci;

100 g di piselli;

40 g di pangrattato;

pepe q.b.;

origano q.b.;

sale q.b.;

olio extravergine d’oliva.

Per prima cosa lessiamo gli spinaci. In un’altra pentola facciamo cuocere i piselli. Quando entrambi saranno pronti versiamo all’interno di un frullatore gli spinaci, i piselli, il pepe, l’origano, il sale e l’olio d’oliva. Frulliamo il tutto e versiamo il composto all’interno di una ciotola. Aggiungiamo il pangrattato e mescoliamo. Prendiamo una teglia e copriamo con la carta forno. Adesso prendiamo parte del composto e cerchiamo di formare dei dischi, dando la forma ai burger e mettiamoli sulla teglia. Aggiungiamo pangrattato sia sulla parte superiore che inferiore. Dovremo riuscire ad ottenere 6 burger. Infine aggiungiamo un po’ d’olio sulla superficie. Inforniamo e lasciamo cuocere a 180 gradi con forno ventilato per 20 minuti.

I burger possono anche esser congelati ed essere cucinati successivamente. Inoltre sono anche buoni da freddi e lo rendono un ottimo piatto da portarsi al lavoro.

Una variante è quella di utilizzare ceci e patate anziché spinaci e piselli. Ci basteranno 225 grammi di ceci e una patata per sostituire questi ingredienti. Il resto del procedimento non cambia, ma così potremmo avere alcune varianti.

Abbiamo visto come preparare questa ricetta vegana gustosa con pochi e sani ingredienti. Questo piatto è ottimo per una cena con gli amici grazie alla sua semplicità. Infatti, sarà facile preparare un gran numero di questi burger da servire con salse e contorni di ogni genere. Anche i bambini non sapranno resistere.

Lettura Consigliata

Non servono latte e uova per questa ricetta veloce e gustosa perfetta per colazione o alla fine di un pranzo