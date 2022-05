La lettura è sempre un’ottima compagna durante le vacanze. Prendendo il sole è facile anche annoiarsi ed è il momento perfetto per ritrovare l’amore per la lettura. Soprattutto se i nostri libri possono anche insegnarci qualcosa su epoche che ci affascinano. I romanzi storici hanno proprio questo aspetto di unire la fantasia alla realtà, che ci permette di rivivere società che non esistono più.

Ci sono davvero parecchi romanzi di questo genere che arrivano dall’Europa. Molti di questi hanno non solo l’aspetto culturale, ma uniscono spesso anche romanticismo e avventura alla loro narrativa.

4 romanzi storici da leggere in vacanza al mare o in montagna che ci faranno viaggiare nel tempo

Partiamo dall’Italia ottocentesca di Stendhal con La Certosa di Parma. Un’ambientazione che sfiora il fantastico e racconta le avventure di Fabrizio del Dongo. Il protagonista va dalla zia, la duchessa di Sanseverina, dopo la battaglia di Waterloo. Lì decide di percorrere la strada verso la carriera ecclesiastica, una scelta dovuta alla delusione verso la politica. Non riesce, però, a rinunciare ai suoi svaghi. Un solo luogo riuscirà a donargli la pace che cerca, ovvero la Certosa di Parma.

Come secondo consiglio troviamo La lettera scarlatta di Nathaniel Hawthorne. Ambientato nel New England del 1500, il romanzo segue Herster Prynne, una donna costretta a portare la lettera A di colore scarlatto sul proprio petto. Questa è la conseguenza per aver partorito una bambina nata da una relazione adulterina. La sua storia, le sue sofferenze e la sua fragilità ci mostrerà la difficoltà di una donna dell’epoca e delle sue scelte.

Non si può non consigliare il romanzo francese ambientato nel cuore di Parigi. Notre Dame de Paris di Victor Hugo ci fa vedere il bello e il brutto di una città ricca di intrighi e di misteri. La meravigliosa presentazione dell’architettura della cattedrale di Notre Dame, dove si sviluppa la storia, rispecchia un romanzo maestoso. Un’opera che ci fa sorridere e piangere, ma che riuscirà sicuramente a non annoiarci.

La Barcellona del 1300

Ci spostiamo infine nella Spagna del 1300. Anche questa volta la protagonista è una chiesa. Parliamo de La cattedrale del mare di Ildefonso Falcones. Arnau, il nostro protagonista, è rapito dalla visione della cattedrale Santa Maria del Mar, ancora in costruzione. Luogo che sarà fondamentale durante la storia del ragazzo, che dedica anima e corpo al progetto della cattedrale del popolo. In una Barcellona piena di cambiamenti, di guerre e di ingiustizie, Arnau dovrà combattere per la propria libertà e per il proprio amore.

Ecco 4 romanzi storici da leggere in vacanza per riscoprire l’amore per la lettura e che ci permetteranno di viaggiare nel tempo senza spostarci dall’ombrellone.

