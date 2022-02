Mancano pochi mesi alla prova costume e tutti noi iniziamo a pensare alla linea. Sentirsi bene con sé stessi non è sempre così semplice, ma ognuno di noi può fare qualcosa per migliorarsi.

Andare in palestra può essere difficile a causa dei mille impegni quotidiani. Tuttavia, se pensiamo che solo con macchinari e pesi potremmo ottenere dei risultati, ci sbagliamo di grosso.

Ognuno di noi desidera glutei scultorei e un addome da urlo, ma anche braccia e spalle sono zone che fanno sentire a disagio molte donne. Pensiamo ad esempio alle antiestetiche braccia a tendina. Sebbene siano difficili da eliminare, esistono esercizi mirati e qualche trucchetto efficace per nasconderle.

Fortunatamente, possiamo allenarci a casa a corpo libero per ottenere comunque braccia e spalle invidiabili. Con questo articolo passeremo in rassegna 3 esercizi semplici che, se effettuati con costanza e in maniera corretta, potrebbero farci raggiungere il nostro obiettivo.

3 esercizi per braccia e spalle più scolpite da fare a casa senza pesi, oltre a pancia piatta e glutei tonici

Molti lo eseguono per allenare addome e glutei, ma il plank è perfetto anche per i muscoli delle braccia. Eseguire bene il plank può darci ottimi risultati, ma esistono moltissime varianti di questo esercizio. Se vogliamo braccia e spalle più definite, proviamo ad eseguire il plank con movimento delle braccia.

Per farlo, partiamo in ginocchio con i gomiti a terra. Le gambe saranno tese e il nostro peso deve essere sorretto dalla punta dei piedi e dalle braccia. Solleviamo il bacino tenendo la schiena dritta in posizione parallela al pavimento.

A questo punto, solleviamo un braccio tendendolo in avanti all’altezza della spalla cercando di non sbilanciarci. Facciamo lo stesso con l’altro braccio e torniamo alla posizione di partenza.

Consigliamo di eseguire 3 serie da 5 ripetizioni l’una, facendo una pausa di 30 secondi tra una serie e l’altra.

Rotazione delle braccia

Oltre a glutei sodi e pancia piatta, ecco un altro dei 3 esercizi per braccia e spalle: la rotazione delle braccia, per allenarle insieme alle spalle in modo efficace. Questo ci permette di lavorare sui bicipiti, sui tricipiti ma anche sulle spalle.

Teniamo la schiena ben dritta e i piedi alla larghezza delle spalle. Partendo da questa posizione, allarghiamo le braccia lateralmente parallele al pavimento. Tenendo i palmi delle mani in avanti, con le braccia facciamo dei piccoli cerchi, prima in avanti e poi all’indietro. Possiamo eseguire 4 serie da 10 ripetizioni facendo una pausa di 30 secondi tra l’una e l’altra.

Posizione del cobra

Questo esercizio allena la schiena, le spalle e le braccia senza usare nessun attrezzo. Partendo in posizione prona, stendiamo completamente le gambe con le punte dei piedi che toccano il pavimento.

Mettiamo i palmi delle mani a terra accanto a noi all’altezza del petto e spingiamo in avanti con le braccia la parte superiore del corpo.

Le spalle dovranno stare all’indietro, il collo fermo e il bacino sempre a contatto con il pavimento. Una volta giunti in posizione, manteniamola per un paio di secondi e torniamo con il busto a terra espirando.

Per tutta la durata dell’esercizio, le braccia dovranno sempre essere in contrazione. 3 ripetizioni da 10 potranno esserci utili per ottenere braccia e spalle più toniche.

