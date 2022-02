Le pulizie di primavera possono diventare un vero gioco da ragazzi con questo furbissimo trucco che ci aiuterà con le scomodissime persiane e tapparelle

È in arrivo la primavera, che porta con sé non solo giornate lunghe e sole che scalda, ma anche la voglia di rinnovamento e di nuove pulizie. Si chiamano “pulizie di primavera” proprio perché la bella stagione ci invoglia a togliere la patina dell’inverno non solo dal nostro umore, ma anche dalle nostre case. La pioggia spesso sporca, la grandine e la neve hanno fatto man bassa sui nostri vetri e sulle nostre tapparelle. Prima ci sembrava quasi inutile pulirle, viste le brutte giornate. Ma ora è arrivato il momento di farle tornare del loro colore naturale.

Usiamo solo ingredienti completamente naturali

Ci sembra proprio un lavoraccio pulire le persiane, per non parlare delle tapparelle. Ma in realtà con il metodo giusto sarà davvero un gioco da ragazzi. Non ci servono molti ingredienti e nemmeno troppo sforzo fisico. Ci serve solo una buona dose di volontà e il giusto igienizzante. Inutile usare sgrassatori e detersivi aggressivi. Anche per lo sporco più ostinato basterà usare degli ingredienti del tutto naturali e soprattutto profumati. Dovremo fare attenzione però nel caso delle tapparelle, poiché avremo bisogno di una scala e dovremo stare particolarmente attenti a non farci male. Per prima cosa dobbiamo sapere come aprire il cassonetto all’interno del quale si avvolge la serranda, meglio farci aiutare da un esperto se siamo incerti sul da farsi.

Riempiamo un secco con acqua calda e abbondante. Uniamo un tappino di aceto bianco e qualche goccia di olio essenziale alla lavanda. Immergiamo il mocio (si, proprio lui!) e iniziamo a strofinare la serranda abbassata, in modo tale che le fessure rimangano distese e non completamente schiacciate. Così facendo eviteremo di ritrovarci dei residui di acqua e sporco, una volta riavvolta la tapparella. Il mocio dovrà essere, almeno per le prime due passate, completamente bagnato. Una terza passata ci servirà per eliminare l’acqua in eccesso. Mentre usare un panno in microfibra completamente asciutto ci servirà per eliminare gli aloni. La cosa importante delle tapparelle è pulire a fondo ogni parte. Per questo motivo sarebbe più indicato procedere a piccole parti.

Iniziamo strofinando la prima metà e poi la seconda metà lasciando libere le fessure come per la prima parte. Per pulire la parte esterna, ovvero quella che dà sulla strada avremo bisogno della scala. Il procedimento richiede solo un panno bagnato e poi asciutto per pulirla direttamente all’interno del cassonetto. Ma come dobbiamo fare? Riavvolgiamo la serranda fino alla fine. Puliamo la prima parte esterna. Srotoliamo e puliamone un’altra metà e così via, fino ad averla nuovamente srotolata tutta. Le pulizie di primavera da ora in poi possono diventare un vero gioco da ragazzi.