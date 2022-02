Per chi ha una disabilità non è semplice provvedere autonomamente alle spese necessarie per le proprie esigenze. Lo stesso vale anche per i familiari che li assistono, che a loro volta devono provvedere anche alle esigenze del proprio nucleo familiare. Ecco perché il nostro ordinamento ha previsto diverse forme assistenziali per sostenere i soggetti disabili e i loro familiari.

Infatti oltre a prevedere il riconoscimento dell’invalidità con un assegno mensile nei casi più gravi e un assegno di accompagnamento, riconosce diverse agevolazioni fiscali. Si pensi ad esempio all’esenzione dal bollo auto e dall’imposta di trascrizione al PRA dovuta per il passaggio di proprietà. Ovviamente applicabile ai veicoli destinati al trasporto dei disabili. Allo stesso tempo il nostro legislatore ha previsto non solo permessi retribuiti con la Legge 104, ma anche la possibilità di ottenere gratuitamente ausili medici.

Il Servizio Sanitario Nazionale prevede infatti la possibilità di ottenere ausili sanitari, purché ricorrano determinate condizioni. In particolare possono ottenere dispositivi medici i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento d’invalidità superiore al 34%. Ciò in considerazione del fatto che determinate forme di disabilità possono determinare difficoltà motorie e lunghi periodi di degenza.

Non solo permessi retribuiti con la Legge 104 ma anche ausili medici gratuiti a chi fa questa domanda

Grazie ai numerosi presidi ortopedici e ausili di ogni tipo, si possono migliorare le condizioni di disabilità assicurando sicurezza e confort ai nostri familiari. Ma per ottenere gli ausili sanitari e medici è necessario seguire un determinato iter. Ad esempio se si ha bisogno di un letto ortopedico e/o un materasso antidecubito, bisognerà innanzitutto farsi prescrivere dal medico di base una richiesta di visita a domicilio. Successivamente recarsi presso la propria ASL competente territorialmente e pagare il ticket dovuto per la prestazione.

L’ASL, valutata la richiesta, provvederà a mandare un proprio medico che effettuerà una visita domiciliare che attesterà l’idoneità o meno ad ottenere l’ausilio. Una volta ottenuto il parere positivo da parte del medico incaricato dall’ASL, si perfezionerà la prescrizione dell’ausilio ritenuto necessario. Ma dovranno attendersi i tempi necessari per la fornitura dell’ausilio, che non sempre sono rapidi.

Per chi invece dovesse avere l’urgenza di ottenere un ausilio sanitario, come un letto ortopedico, potrà acquistarlo fruendo dell’IVA agevolata al 4%. Inoltre l’Agenzia delle Entrate riconosce anche la possibilità di fruire della detrazione del 19%.

