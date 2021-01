La pancia gonfia è un fastidio che colpisce sia gli uomini sia le donne ed è un fenomeno largamente diffuso: si stima che a soffrirne sia una percentuale che va dal 10 al 13% della popolazione. È un sintomo tipico dell’apparato digerente che può essere molto fastidioso e si manifesta con una sensazione di tensione all’addome, spesso per via dell’accumulo di gas nello stomaco e nell’intestino. Vediamo insieme le cause che portano a questo disturbo e i 3 errori da evitare per non avere la pancia gonfia.

Perché la pancia si gonfia?

Sono molteplici le cause della pancia gonfia. Innanzitutto, un’alimentazione scorretta può portare ad avere la pancia gonfia. Determinati alimenti come legumi, alimenti lievitati e alcool fermentano nell’intestino determinando un certo gonfiore. Essere intolleranti a determinati cibi può causare gonfiore addominale e quindi la soluzione è eliminarli dalla dieta per far sì che non generino questo disturbo. A volte, la causa della pancia gonfia è lo stress: esso, infatti, è tra le cause più comuni. Il gonfiore da stress è causato dalla produzione di cortisolo e adrenalina che si accumulano provocando, oltre al gonfiore, anche meteorismo e difficoltà a digerire. Determinate le cause principali, vediamo insieme i 3 errori da evitare per non avere la pancia gonfia.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Mangiare velocemente e masticare poco

Entrambe possono essere causa della pancia gonfia. Mangiare velocemente comporta la deglutizione di aria in eccesso che andrà ad accumularsi nello stomaco, portando ad avere la pancia gonfia e in tensione. Masticare poco, invece, non favorisce la digestione, perché i succhi gastrici impiegheranno più tempo a trasformare il cibo e, di conseguenza, causeranno gonfiore e fastidio all’addome.

Fare pochi pasti e molto abbondanti

È importante rispettare la regola dei 5 pasti al giorno, non solo per favorire il senso di sazietà. Fare più pasti durante il giorno riduce il rischio di mangiare eccessivamente nei pasti principali e, di conseguenza, di provocare gonfiore e malessere.

Bere bibite gassate ed usare gomme da masticare

Avere l’abitudine di utilizzare le gomme da masticare causa la deglutizione non solo di saliva, ma anche di aria in eccesso. Se adottiamo questo comportamento più volte al giorno o per tempi prolungati può portare alla formazione di aria in eccesso nella pancia. Lo stesso discorso vale per il consumo di bibite gassate: l’anidride carbonica in esse contenuta può essere causa di questo fastidioso problema.

Approfondimento

Quale frutta e verdura cruda o cotta scegliere in caso di pancia gonfia