A volte si desidera una piccola compagnia, ma non tutti possono avere un cane o un gatto, e allora se si ama, si può optare per un uccellino. In Italia sono molto diffusi i canarini, fanno compagnia e sono simpatici ai bambini. Il loro canto rallegra la giornata e possono adattarsi sia all’interno che all’esterno. Ecco allora alcuni buoni consigli su come tenere dei canarini in casa.

La casetta dei canarini

I canarini sono una presenza simpatica in casa e danno un tocco di giovialità. I maschi hanno un canto piacevole e al mattino, all’alba potrebbero rallegrare la sveglia. Se abbiamo intenzione di prendere un uccellino, cerchiamo di insediarlo in una gabbietta che vada bene per le sue esigenze. Non confiniamo i canarini in quelle gabbie striminzite in cui a mala pena riescono a girarsi, ma una bella gabbia dove possa muoversi e aprire le ali.

In basso alla gabbia in genere si sistema un foglio di giornale, da cambiare una volta a settimana, ma meglio sarebbe della sabbia fine, anch’essa da cambiare con la stessa periodicità.

I mobili nella gabbia

Anche i canarini che vivono in casa devono avere i loro confort. In questo caso parliamo di una vaschetta dove possano bagnarsi, una piccola altalena per potersi dondolare e delle bacchette trasversali dove appoggiare le zampette. Se poi sono in due allora non può mancare il nido fatto a coppa, di materiale naturale.

La femmina si premunirà di prepararlo, aggiungendo al momento opportuno dell’ovatta e dell’erba secca, che noi avremo sistemato sopra la gabbia. Quando il canarino femmina sentirà che è giunta l’ora, prenderà l’ovatta e gli steli d’erba secca per sistemarli all’interno del nido, così come la natura le ha insegnato.

Gli alimenti.

Ecco alcuni buoni consigli su come tenere dei canarini in casa. Per quanto riguarda il cibo, oggi si vendono i semini di cui i canarini vanno ghiotti, ma anche un pezzo di mela è ben apprezzato, così come le uova e le verdure. Bisogna curare l’alimentazione soprattutto nel periodo della cova.

Un canarino non necessita di molte cure e con poco, mantiene la casa allegra. Inoltre è un animale amato dai bambini, un motivo in più, forse, per procurarsene uno.

Infine, ecco un modo per sapere se il nostro uccellino ci apprezza.