Per i problemi di stomaco, quale frutta e verdura cruda o cotta scegliere in caso di pancia gonfia? E questo perché, da questo punto di vista, non tutta la frutta e verdura fa bene. In quanto c’è quella che, specie se assunta giornalmente in quantità elevate, può portare al gonfiore addominale. Per esempio, i cavoli, i broccoli, i cavolfiori, ma anche i cavolini di Bruxelles e i funghi possono essere causa di gonfiore addominale e pure di meteorismo e flatulenza.

E lo stesso dicasi per la frutta che è molto zuccherina come l’uva, le prugne, le albicocche oltre alle banane e ai cachi. In questo caso, infatti, per chi già soffre periodicamente di problemi di stomaco e di gonfiore addominale, la frutta troppo zuccherina agevola la fermentazione della flora batterica intestinale.

Ecco quale frutta e verdura cruda o cotta scegliere in caso di problemi digestivi

Per fortuna ci sono frutti, ortaggi e verdure che hanno un elevato potere digestivo in caso di pancia gonfia.

L’esempio lampante, al riguardo, è dato dal finocchio che si può mangiare, allo scopo, pure crudo. Così come, per stomaco e intestino, sono note le proprietà e gli effetti naturali della tisana al finocchio in caso non solo di pancia gonfia, ma pure di bruciore intestinale, flatulenza, crampi allo stomaco e diarrea.

I trucchi per mangiare la frutta senza pancia gonfia, e quella da evitare o limitare

Passando invece alla frutta, la bassa assunzione giornaliera di frutti zuccherini è già il primo passo per prevenire la pancia gonfia. Inoltre, la frutta mangiata cotta è pure un ottimo rimedio antigonfiore. E lo stesso dicasi dell’evitare di mangiare la frutta alla fine di un pasto già abbondante. Meglio, per esempio, mangiare due mele come spuntino e limitare, in ogni caso, il consumo eccessivo di tutta la frutta a guscio e semi. Ovvero, tra le altre, delle noci, delle castagne, delle nocciole, delle arachidi e dei pistacchi.

Abbiamo visto, dunque, quale frutta e verdura cruda o cotta scegliere in caso di pancia gonfia.