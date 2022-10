3 errori che aumentano la bolletta e rovinano lavatrice, frigo e lavastoviglie

Già dall’anno scorso quando eravamo in fase di uscita dall’emergenza Covid 19 si erano registrati i primi aumenti in bolletta. Infatti con il ritorno alla normale domanda energetica post pandemia i prezzi si alzarono improvvisamente destano non poche preoccupazioni. Proprio per questa ragione avevamo suggerito metodi alternativi per scaldarci in casa facendo a meno di termosifoni e stufette. Purtroppo però la situazione è precipitata ulteriormente da febbraio di quest’anno a seguito della guerra attualmente in corso. Nella speranza che la situazione possa rientrare il prima possibile dovremmo, però, fare comunque attenzione ad alcuni errori con gli elettrodomestici. In seguito vedremo 3 errori che aumentano la bolletta nuocendo alla salute dei nostri elettrodomestici.

Brina e condensa in frigo

Tra gli elettrodomestici che maggiormente consumano energia c’è certamente il frigorifero. Se però in condizioni normali un frigo già consuma parecchio, inconsapevolmente potremmo compiere azioni che lo rovinano e aumentano i costi. Primo su tutti, oltre all’adeguata manutenzione, è la scelta di riporre cibi caldi nel frigo. Mettendo un piatto ancora fumante nel frigo lo costringeremo a lavorare al doppio della potenza. Infatti la funzione del frigo è quella di freddare l’aria e mantenere la temperatura costante. Questo diventa difficle se all’interno dello stesso c’è una fonte di calore che porta il frigo non solo a consumare di più ma anche a danni interni. Infatti la condensa creata potrebbe dar luogo a muffe oltre al fatto che lavorando più del dovuto potremmo rovinare il motore.

Attenzione alla lavatrice

Anche la lavatrice ha bisogno di alcune attenzioni. Oltre ai consigli sempre validi di utilizzare programmi eco e fare lavaggi a pieno carico è sempre opportuno ricordare di pulirla adeguatamente. In particolar modo sarebbe opportuno eliminare eventuali depositi di calcare facendo lavaggi a vuoto e mettendo aceto nella vaschetta dei saponi. In questo modo ripuliremo le parti interne incrostate migliorando l’efficienza ed eliminando i cattivi odori.

Stesso discorso, meno noto però, vale per la pulizia del filtro. Ricordiamo di pulire una volta al mese il filtro per migliorare il funzionamento della lavatrice nel lavaggio ed eliminare inutili sprechi.

3 errori che aumentano la bolletta danneggiando gli elettrodomestici

Infine veniamo alla lavastoviglie che per ridurre i costi deve essere usata nel modo giusto. Innanzi tutto scegliamo il programma giusto, laviamo sempre a pieno carico e ricordiamo di caricare sempre adeguatamente lo sportello del sale. Oltre questo però per abbattere i costi la vera mossa giusta da fare è evitare i lavaggi a mano. Infatti evitando il prelavaggio manuale avremo un sensibile risparmio in termini di acqua consumata.

