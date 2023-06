La spiaggia più costosa d’Italia: cifra da capogiro per una giornata al mare 

Sta arrivando l’estate e la voglia di andare al mare a prendere il sole e ad abbronzarsi, ma quanto costa farlo? Vedremo qual è la spiaggia più costosa d’Italia anticipandovi che si trova in Puglia.

Voglia di mare, di stare al sole, vedere la pelle un po’ più scura e di andare a fare una bella nuotata nell’acqua fresca. Tutto questo è quello che di cui le persone vengono “investite” quando iniziano le belle giornate, i raggi del sole si fanno cocenti e le ore di luce sono tante.

Tuttavia, andare al mare ha un costo. Ci sono le spiagge libere, questo è vero, ma ci sono molte spiagge a pagamento dove bisogna pagare per avere un ombrellone e dei lettini. Qual è la spiaggia più costosa d’Italia? È una curiosità molto utile in questo periodo dell’anno.

Ad avvisarci delle cifre folli che si possono incontrare nel nostro paese ci ha pensato il Codacons. Quest’ultimo ha fatto una ricerca e stilato una classifica. La spiaggia più costosa si trova in Puglia, ma vediamo qui di seguito tutto quello che è emerso dai dati raccolti.

La spiaggia più costosa d’Italia: il Codacons non ha dubbi

L’organizzazione per i consumatori ha svolto diverse ricerche e per il 2023 ha scoperto che ci sono degli aumenti e delle cifre folli in più posti di mare. Ogni spiaggia offre dei servizi lungo tutto lo stivale: parliamo di ombrelloni, gazebo, lettini, sdraio oltre ai servizi pubblici.

In media, una persona che vuole trascorrere una giornata in spiaggia in riva al mare deve spendere tra i 30 e i 35 euro. Ma questa cifra è solo una media, appunto. Ci sono posti, come Riccione, in cui la cifra supera i 40 euro. Oppure, c’è Gallipoli che chiede fino a 80 euro.

Che dire, poi, della Sardegna, in cui i lidi più prestigiosi chiedono un minimo di 120 euro. Ma secondo la ricerca fatta dal Codacons la spiaggia più costosa in assoluto del 2023 è nel Salento e si tratta di “Le cinque vele beach club” di Marina di Pescoluse.

Qui, nel mese di agosto, per un gazebo con 4 lettini, teli mare e i servizi del bar si possono spendere oltre 1.000 euro in una sola giornata. Si tratta di un posto esclusivo senza ombra di dubbio e che non tutti possono permettersi.

La classifica

Alcune cifre sono da capogiro da capogiro. La classifica continua con Forte dei Marmi che per una tenda araba chiede 600 euro. Siamo al Twiga che offre sofa, due letti king size, un tavolino e una sedia.

Al terzo posto la spiaggia dell’Hotel Excelsior di Venezia in cui per lettino con materasso e cuscino, con un tavolo, due sdraio e quattro sedie si paga 515 euro.

In tutti i casi si registrano notevoli aumenti rispetto agli anni precedenti. Siamo ad un +50% nel caso di Forte dei Marmi, mentre c’è un aumento del 14% a Venezia.