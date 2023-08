3 costumi da bagno effetto pancia piatta che costano meno di 20 euro: risparmi e nascondi i rotolini

Vuoi fare un figurone in spiaggia? Ecco 3 costumi che nascondono i difetti e che costano meno di 20 euro. Belli, colorati e comodi da indossare. Scopri di quali modelli si tratta.

Se per gli uomini la pancetta non è motivo di disagio, per alcune donne questo inestetismo potrebbe diventare un vero e proprio fastidio.

Grasso addominale, maniglie dell’amore e fianchi larghi non sono sempre ben accetti. In inverno, possiamo facilmente nascondere queste caratteristiche del corpo utilizzando dei maglioni larghi o delle felpe. Ma in estate, i vestili leggeri non lasciano scampo.

Non parliamo, poi, della prova costume, un vero incubo per molte donne.

Costumi che non segnano le forme

Partiamo dal presupposto che non dobbiamo necessariamente paragonarci alle modelle delle riviste o del web. Ma ogni donna è bellissima nella forma del corpo che possiede.

È vero la pancetta può creare qualche disagio al mare, ma niente paura ecco come puoi coprirla anche indossando il costume. Infatti, ci sono alcuni modelli che slanciano la figura e ti fanno sembrare subito più snella. Vediamone qualcuno.

Il bikini a vita alta ormai è un must have dell’estate. Un costume elegante, da vera diva e che nasconde i rotolini.

Passiamo al tankini, un modello molto particolare. Comodo come un due pezzi ma strategico come un costume intero. Pratico e facile da indossare, il tankini è adatto a chi non vuole mostrare la pancia. Possiamo trovarlo in commercio in vari modelli e colori.

3 costumi da bagno effetto pancia piatta che ti faranno impazzire

Arriviamo al classico costume intero. Colorato, tinta unica, con o senza spalline. Hai solo l’imbarazzo della scelta.

Ma sai che esiste un modello effetto pancia piatta che ti farà impazzire? Parliamo di un costume intero con un dettaglio molto elegante ma strategico: il drappeggio sul ventre e sui fianchi.

Un elemento di decoro semplice ma elegante. Inoltre, scegliere il pezzo intero con lo scollo a “V” slancerà la figura e catalizzerà lo sguardo verso la parte alta del corpo.

Modelli a meno di 20 euro

Non è necessario spendere tanti soldi per comprare un costume. Infatti, ecco 3 costumi da bagno effetto pancia piatta che hanno un prezzo davvero accessibile.

Ad esempio, il costume intero modellante con volant di H&M, ha un costo di 9,99 euro (in promozione). Disponibile in varie fantasie e colori. Oltre allo scollo a “V” e il drappeggio ai lati, il costume ha le coppe imbottite e le spalline sottili e regolabili.

Da non perdere è anche il “costume intero fascia arriccio microfibra riciclata” di Tezenis che ha un prezzo di 19,99 euro. È disponibile solo in nero. È dotato di coppe a fascia leggermente imbottite e presenta un elegante arricciatura centrale. Un bellissimo costume che non segna le forme.

Infine, proponiamo il modello del brand Boohoo. Il costume intero a fascia imbottito in fibre riciclate ha un costo di 14,00 in promozione. Puoi trovarlo nel colore nero e rosso. Sul davanti ha una fascia intrecciata imbottita e delle eleganti arricciature su pancia e fianchi.