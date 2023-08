Gambe snelle e senza imperfezioni: il segreto per una pelle perfetta è questo prodotto che non costa niente

Tutti sogniamo delle gambe perfette e senza imperfezioni. Alimentazione corretta e attività fisica sono fondamentali per rimanere in forma. Ma anche alcuni trattamenti casalinghi potrebbero stupirti. Molti non lo sanno, ma questo prodotto aiuterebbe a rendere le gambe più belle e lisce. Scopri di cosa parliamo.

La pelle del corpo necessita delle stesse cure e attenzioni che riserviamo quotidianamente a quella del viso.

Dedicarle il giusto tempo, permette di renderla più idratata, morbida e liscia.

Tutto parte da una sana e bilanciata alimentazione. È importante fare il pieno di quegli elementi che aiutano la pelle a rimanere più bella; come minerali, vitamine e antiossidanti.

Non dimentichiamo di bere. Un litro e mezzo di acqua al giorno, aiuta a mantenere il giusto livello di idratazione e a rimanere in salute.

Ogni pelle ha il suo trattamento specifico

Ma passiamo ai prodotti da utilizzare quotidianamente. Dopo il bagno o la doccia, è necessario applicare sempre crema idratante. Un prodotto che ha il compito di creare una barriera protettiva sulla pelle.

Naturalmente la sua texture cambia in base alle caratteristiche della cute. Per la pelle sensibile e che si screpola facilmente è opportuno utilizzare una crema corposa e ricca. Le pelli grasse invece necessitano di una crema leggera, fluida e che si assorbe facilmente.

Quelle sensibili o irritate, hanno bisogno di un prodotto ipoallergenico e senza profumi.

Gambe snelle e senza imperfezioni: la soluzione casalinga fai da te

Non dimentichiamo lo scrub, almeno una volta a settimana. Parliamo di un trattamento che permette di esfoliare la pelle ed eliminare le cellule morte.

Puoi acquistare dei prodotti specifici, oppure preparare un fantastico scrub in casa. Non tutti lo sanno, ma i fondi di caffè sono perfetti per esfoliare la pelle. Ma non solo, avrebbero anche la capacità di agire contro la cellulite. Pare che la caffeina, sia uno stimolante naturale, in grado di agire sulla ritenzione idrica. Favorirebbe la circolazione e tonificherebbe la pelle.

Tutto quello che occorre

Gambe snelle e senza imperfezioni? Preparare questo scrub tutto casalingo.

Hai bisogno dei fondi di caffè ma anche di 1 cucchiaino di sale da cucina e 1 cucchiaino di olio di cocco.

Mescola tutti gli ingredienti, fino ad ottenere un composto umido e denso. Lascia riposare per qualche minuto.

Ora puoi applicare lo scrub sulle gambe, ma anche su pancia e glutei. Procedi con dei movimenti circolari dal basso verso l’alto, ed esercita una leggera pressione. Massaggia per qualche minuto, lascia in posa e risciacqua con acqua tiepida. Dopo aver asciugato la pelle, applica una crema idratante.

Naturalmente questo scrub fai da te non ti farà diventare magra e snella in un giorno. Ma potrebbe aiutarti a rendere la pelle più liscia, levigata e tonica. Ricorda sempre di seguire un’alimentazione sana, bilanciata e di bere regolarmente. Non dimenticare l’attività fisica. Non solo la palestra, ma anche camminare a passo svelto, andare in bici o correre nel parco, potrebbe aiutarti a perdere il peso in eccesso.