A Wall Street potrebbe esserci un piccolo rimbalzo ma il peggio non è ancora passato

Questo ribasso così forte dei mercati azionari internazionali incomincia a fare paura per la sua forza. Noi che lo attendevamo invece siamo contenti che i prezzi siano più bassi e che possano ancora scendere. Le correzioni rappresentano un’occasione di acquisto secondo le statistiche sulle serie storiche. Oggi scade un setup mensile, il precedente è scaduto il 7 agosto, e in questi contesti (due date ravvicinate in tre giorni) si è assistito quantomeno a un rimbalzo. Potrebbe verificarsi un’inversione rialzista duratura? Tutto è possibile anche se al momento ci sembra prematuro. A Wall Street potrebbe esserci un piccolo rimbalzo che andrà valutato, se inizierà.

Il 4 agosto non sarà facile da assorbire un una settimana

A ridosso del setup del 4 agosto come da attese è iniziata una correzione e potrebbe durare anche fino agli inizi di settembre.

Non crediamo che il trend annuale sia a rischio, valuteremo comunque lo stato dei luoghi di volta in volta. Però ci teniamo a rimarcare che le probabilità sono che presto il rialzo riprenderà anche con rinnovato vigore.

A Wall Street potrebbe esserci un piccolo rimbalzo: i livelli da monitorare

La seduta di contrattazione dell’8 agosto si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

35.314,49

Nasdaq C.

13.884,33

S&P500

4.499,38.

Non è cambiato nulla rispetto a ieri, e i livelli di inversione rialzista sono rimasti gli stessi.

Rimbalzo di qualche giorno (non archiviazione del ribasso) con chiusure giornaliere superiori a:

Dow Jones

35.552

Nasdaq C.

14.134,23

S&P500

4.553.

Anche gli obiettivi al ribasso rimangono invariati:

Dow Jones

32.800

Nasdaq C.

12.058

S&P500

4.200.

Il prossimo setup scadrà il 17 agosto, e intorno a ferragosto sono iniziati spesso movimenti direzionali. Da come si arriverà a questa data verranno dispiegati effetti fino alla fine del mese. Dopo il 17, le altre date mensili sono il 7, 9, 17, 28 e 30. Vedremo cosa accadrà. Un fatto è certo: ci accoderemo agli eventi, non andremo mai contro di essi. Seguiamo senza fare sciocche e inutili elucubrazioni.

Comunque cìè da dire che un ribasso così forte richede tempo per essere assorbito e riportare a un rialzo duraturo. Dal punto di vista grafico se oggi verrà segnato un minimo inferiore a eri e poi si chiude la seduta al rialzo, il rimbalzo con elevata probabilità inizierà. Una seduta che apre in rimbalzo, e chiusura negativa, preparerà nuovi affondi.

Lettura consigliata

Si stanno bruciando molti soldi ora ma poi si riverseranno come fiumi sui mercati: obiettivi di prezzo e tempo del ribasso