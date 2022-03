Simula la frittura, ma permette di cuocere i cibi senza immergerli nell’olio caldo. La friggitrice ad aria è una sorta di piccolo forno. Un elettrodomestico che ha spopolato, soprattutto negli ultimi tempi e che sta facendo impazzire sempre più persone.

Comoda e veloce, garantisce di portare in tavola alimenti cotti a putino, gustosi ma più sani e leggeri. Inoltre, sarà possibile regolare temperatura e timer per realizzare una cottura perfetta.

Insomma, la friggitrice ad aria è davvero un ottimo alleato in cucina e tantissime sono le pietanze che si possono cuocere al suo interno. Dalla carne al pesce, dai contorni ai dolci.

Chi ama le patatine fritte non potrà lasciarsi scappare la possibilità di cuocerle con l’aiuto della friggitrice ad aria.

Chi, invece, non dispone di questo simpatico elettrodomestico, potrà ugualmente cuocere le patate in padella ma senza olio, grazie a questo metodo facilissimo “rubato” agli chef.

Anche la frittura di pesce può diventare una pietanza croccante e ricca di gusto, ma senza usare litri d’olio. Ecco tutti i segreti per far felici amici e parenti in un battibaleno.

Chi decide di acquistare la friggitrice ad aria, generalmente si chiede, innanzitutto: come funziona, cosa si può cucinare al suo interno e quanto costa.

Una volta trovata la friggitrice che soddisfa le proprie esigenze, si passa all’acquisto vero e proprio. Poi, si porta a casa, si posiziona nell’angolo migliore della cucina e si attende trepidanti il momento adatto per provarla.

Tuttavia, non tutti sanno che ci sarebbero 3 cose che si dovrebbero fare prima di usarla.

Sono 3 azioni semplici ma utilissime per avere piatti sorprendentemente gustosi, sin dalla primissima cottura. Molti, infatti, sottovalutano alcuni aspetti e regole che andrebbero applicate a tutti gli elettrodomestici.

Dunque, vediamo le 3 cose che si dovrebbero fare prima di usare la friggitrice ad aria ma che molti non fanno

Piccoli gesti, come la pulizia, ad esempio, potrebbero salvare i nostri piatti da polvere e residui impercettibili di imballaggio.

Quindi, partiamo dalla base e diciamo che innanzitutto, chi ha appena acquistato la friggitrice ad aria dovrà provvedere al “lavaggio” della macchina.

Ovviamente, si sconsiglia la classica spolverata veloce.

Sarà più opportuno, estrarre il cestello e lavarlo con acqua calda. Una goccia di detersivo per stoviglie su una spugna morbida servirà per eliminare tutte le impurità. Passare la spugna sul cestello e poi risciacquare e asciugare accuratamente prima di inserirlo al suo posto.

Il secondo passaggio da non sottovalutare è la pulizia delle pareti interne della friggitrice. In questo caso, si consiglia di inumidire la spugna morbida in acqua (oppure acqua e un mezzo cucchiaio di aceto bianco) e passarla all’interno dell’elettrodomestico. Poi, asciugare con un panno in microfibra. Stesso metodo andrebbe utilizzato per pulire anche la parte esterna.

Infine, così come capita con altri elettrodomestici, quando si usa per la prima volta la friggitrice ad aria potrebbe rilasciare un odore “metallico”, sicuramente non molto piacevole.

Dunque, per eliminare i cattivi odori, si consiglia di poggiare nel cestello una fetta di pane. Andrà bene anche qualche fetta di mela. Poi, impostare la temperatura a 180 °C e lasciare per 10 minuti.

Gli odori saranno catturati dal pane o dalla mela, così da rendere ottimali le cotture successive.