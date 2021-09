Con l’arrivo di settembre notiamo le prime avvisaglie della stagione che cambia. Tra poco le lunghe giornate di sole cederanno il passo alla pioggia e al fresco. In alcune regioni d’Italia questo è anche già successo. Insieme alle stagioni siamo costretti, quindi, a cambiare i vestiti nel nostro armadio. A volte dimentichiamo questi passaggi essenziali per un cambio stagione dell’armadio davvero perfetto. E fra questi c’è un’attenzione particolare non solo per i capi che fanno nuovamente il loro ingresso nell’armadio, ma anche per quelli che metteremo via. Ecco perché oggi abbiamo raccolto 3 consigli pratici ed efficaci per capi estivi profumati e senza tarme dopo il cambio stagione. Infatti, bisogna pensare che non li utilizzeremo più per un bel pezzo, a volte anche 6 o 7 mesi. Dobbiamo quindi fare qualcosa per assicurarci di ritrovarli profumati e intatti col ritorno dell’estate.

3 consigli pratici ed efficaci per capi estivi profumati e senza tarme dopo il cambio stagione

La prima cosa da fare è certamente svuotare il nostro armadio di almeno una parte dei vestiti estivi. Conserviamo qualche t-shirt e camicia leggera per le ultime giornate di sole. Invece mettiamo tutto il resto in un unico punto così da avere un’idea precisa del volume di vestiti estivi che possediamo. Alcuni di noi potrebbero rimanere scioccati dalla quantità di capi che ci troviamo di fronte. Questo è un buon punto di partenza per selezionare quelli che non usiamo più e rivenderli o donarli.

Per trovare un po’ d’ispirazione in questo senso possiamo utilizzare il famosissimo metodo di riordino giapponese KonMari. Questo mese è anche uscita una serie su Netflix dedicata alla sua messa in pratica anche sul luogo di lavoro.

Il primo consiglio, quindi, è quello di scegliere con cura gli abiti che decidiamo di conservare. Altrimenti finiremmo per occupare spazio con oggetti inutili che non utilizziamo.

Il secondo consiglio riguarda il come mettere via i nostri vestiti. Dobbiamo accertarci che questi rimangano in contenitori chiusi o sigillati nei quali polvere e umidità non possano entrare. Soprattutto, questa è una buona difesa contro le tarme.

L’ultimo consiglio per capi puliti e profumati

Mettiamo in ogni scatola più sacchetti che contengono antitarme e piante repellenti come la lavanda. In questo modo i nostri capi rimarranno profumati e salvi contro l’attacco delle tarme.

Facciamo attenzione anche al dove teniamo i nostri abiti. Non dovrebbero essere esposti al sole per evitare che si scoloriscono. Evitiamo però anche di metterli in cantina, perché potrebbero essere aggrediti dall’umidità formando delle muffe. Se questo è l’unico posto a disposizione possiamo ricorrere a dei sacchetti di silice che proteggeranno i nostri capi.