L’autunno è una stagione che porta con sé diversi cambiamenti, anche per quanto riguarda la vegetazione.

Infatti, se le piante che fioriscono in estate stanno lentamente entrando in “letargo”, ce ne sono alcune che invece prendono letteralmente vita.

Fra le piante più apprezzate di questo periodo ci sono sicuramente i ciclamini e le violette. Infatti, queste ultime, sono molto diffuse in Italia, soprattutto perché sono molto resistenti al freddo e alle gelate invernali. Anche per questo motivo, sono tra le 5 piante perenni perfette per avere balconi e giardini in festa anche d’autunno.

Basta ciclamini e violette, ecco la pianta ornamentale dell’autunno che sta davvero spopolando

Oltre a queste bellissime piante già citate, ce ne sono alcune altrettanto affascinanti. Una di queste è sicuramente la streptocarpus, o anche detta “primula del capo”.

Appartenente alla famiglia delle Gesneriaceae, la streptocarpus è una pianta perenne molto apprezzata per la sua lunga fioritura.

Le foglie di questa pianta sono rugose e possiedono una leggera peluria. Hanno una forma ovale, o arrotondata, di un colore verde acceso.

I fusti, che sorreggono i fiori, sono esili e cilindrici e s’innalzano partendo dal centro della rosetta di foglie.

I fiori sono campanulati, con 5 petali solitamente multicolore, con tonalità che vanno dal rosa al bianco, e dal violetto al blu.

Come già accennato, la primula del capo fiorisce dalla primavera fino all’autunno inoltrato. Per questo è molto gradita, sia come pianta da giardino che da interni.

Principali cure e attenzioni

Quindi adesso basta ciclamini e violette, ecco la pianta ornamentale dell’autunno che sta davvero spopolando.

Infatti, molte persone stanno coltivando la streptocarpus, non solo per la sua bellezza, ma anche perché è facile da gestire nei mesi freddi. Non sono molte le cure da riservare a questa pianta in questo periodo, a differenza dell’estate dove ha bisogno di più attenzioni.

Ad esempio, per quanto riguarda le irrigazioni è meglio diminuirne la frequenza nei mesi freddi. Per evitare eventuale marciume radicale, possiamo innaffiarla solo quando il terreno è secco.

Per la concimazione, bisogna invece continuare a dare fertilizzanti almeno fino a ottobre. Dopo di che, possiamo interrompere e ricominciare a marzo, provando questi fantastici concimi naturali.

Il terreno deve essere sciolto e leggero, adatto per piante acidofile. Il mix ideale potrebbe essere composto di torba, terriccio universale e sabbia, in modo che possa drenare efficacemente l’acqua.

Infine, per l’esposizione, durante l’autunno e l’inverno, può sopravvivere in buone condizioni con temperature non inferiori a 16 gradi.

Come per l’orchidea, anche la streptocarpus teme le correnti di aria fredda. Quindi sarebbe opportuno tenerla lontana da porte e finestre.

