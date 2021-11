I sintomi di una malattia sono il campanello d’allarme di un possibile problema di salute. Quando nel nostro organismo qualcosa non funziona, il nostro corpo ci manda dei segnali. Questi segnali sono fondamentali perché probabilmente sono i sintomi di una malattia imminente. Di seguito, analizzeremo 3 comunissimi sintomi di pericolosissime malattie che nessuno dovrebbe mai sottovalutare ma spesso trascurati, ma spesso trascurati.

Alcuni segnali che il corpo ci manda sono inconfondibili e difficilmente ignorabili. Per esempio, in inverno è facile prendere l’influenza. Quando questa malattia arriva in genere sale la temperatura corporea e la debolezza assale il corpo. Questo è un sintomo che qualcosa non va nel nostro organismo.

I segnali che il nostro corpo manda per avvertirci che qualcosa sta peggiorando e ci stiamo ammalando, sono molteplici. Spesso i sintomi sono molto generici e facilmente confondibili. Facciamo un esempio: avere freddo nella stagione invernale è una condizione naturale. Le temperature si abbassano e quindi sentire il freddo addosso non genera nessun tipo di allarme. Ma se si hanno continui brividi di freddo anche in situazioni in cui siamo al caldo, allora il nostro organismo potrebbe avere un problema. Attenzione perché avere troppo freddo potrebbe essere il segnale di questi problemi di salute alcuni anche gravi.

Ci sono sintomi che più di altri la maggior parte delle persone tendono a trascurare ma che potrebbero nascondere patologie anche gravi. Per esempio, l’insorgere di nuovo neo è un evento da non trascurare. Come occorre tenere sotto osservazione quelli già presenti e quando un neo sanguina occorre non perdere tempo e fare una visita. I nei possono essere l’avvisaglia di tumori alla pelle che se presi in tempo possono essere trattati con successo.

Spesso il nostro problema è l’aumento di peso. Quando aumentiamo di qualche chilo molte persone si preoccupano e vanno in ansia, perché giustamente attenti alla propria linea. All’opposto, quando perdiamo dei chili non ci preoccupiamo, anzi, ci gratifichiamo. Attenzione perché una perdita immotivata di peso potrebbe essere il segnale di possibile diabete, di ipertiroidismo oppure della malattia di Crohn.

Quanti di noi, almeno una volta, hanno avvertito fisicamente una fitta al cuore? In realtà, per fitta al cuore s’intende un acuto e brevissimo fastidio al centro del petto. Dura un attimo e poi scompare? Quanti danno peso a questo fenomeno? La fitta dura un momento non dovremmo allarmarci. Ma se la fitta al centro o alla sinistra del petto durasse più a lungo potrebbe essere il segnale di un infarto. Specialmente se questa è accompagnata da sudorazione e mancanza di respiro.

Questi sono 3 comunissimi sintomi di malattie che una persona non dovrebbe mai trascurare. In caso d’insorgenza del problema meglio sottoporsi al più presto ad una visita. Anche un semplice starnuto, comunissimo in questo periodo, può nascondere un problema serio alla salute. Si analizzano i problemi dello starnuto nell’articolo: “Lo starnuto può essere sintomo di queste malattie e nascondere queste serie conseguenze”.

