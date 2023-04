La lista dei 10 rimedi più efficaci per dormire bene senza svegliarsi durante la notte più i segreti di Jennifer Aniston

Molte persone non riescono a riposare bene perché si svegliano più volte durante la notte. Continua a leggere per scoprire i rimedi più efficaci per godere di un lungo sonno ristoratore.

Il riposo è fondamentale per vivere bene. Sana alimentazione, moderata attività fisica e dormire 7 o 8 ore ogni notte sono gli ingredienti che favoriscono il benessere e che ci fanno sentire bene. Purtroppo, però, quando suona la sveglia, per molte persone è una tragedia. Si alzano a fatica dal letto e si sentono più stanchi di quando la sera prima si sono coricati.

I motivi dei risvegli notturni

Molte persone faticano ad addormentarsi la sera. Altre, invece, sono vittime dei cosiddetti risvegli notturni. Per essere ristoratore, un buon sonno deve essere profondo e soprattutto continuo. Purtroppo, però, non per tutti è così. Sono infatti molte le persone che si svegliano una o anche più volte nel corso della notte. I motivi sono dei più svariati. Ci sono vere e proprie patologie che interrompono il sonno, come le apnee notturne o la minzione frequente. Di certo, ansia e stress sono uno dei primi fattori che non fanno dormire bene. Così come anche l’abuso di caffeina e alcol nel corso della giornata.

Ed ancora, ci sono anche motivazioni legate a specifiche situazioni personali: avere un neonato che si sveglia più volte durante la notte o essere vittime del jet leg se si viaggia spesso. Ma il disturbo è diffuso anche tra chi fa lavori su turni che sballano i ritmi della giornata.

La lista dei 10 rimedi più efficaci per dormire bene

Vediamo allora alcuni utilissimi consigli per farsi una bella dormita lunga e filata fino alla mattina dopo. Anzitutto, è bene stabilire una routine da rispettare, cercando di andare a letto sempre alla stessa ora, possibilmente non troppo presto. Evitare i sonnellini di giorno, come la pennichella postprandiale. Fare attività fisica la mattina e comunque entro la prima parte del pomeriggio. Prima di andare a dormire, leggete un bel libro cartaceo. Evitate invece gli ebook, la TV, i videogiochi… Banditi anche tablet, smartphone e pc. In generale, dopo cena non si pensa più al lavoro e ai problemi della giornata.

Da metà pomeriggio in avanti, niente caffè, alcolici né bibite con energizzanti e con caffeina. Prima di coricarsi, può invece aiutare bere una tazza di latte caldo o un infuso come camomilla, valeriana, lavanda e melissa. Non cenare troppo tardi e preferire i cibi leggeri e facili da digerire. Infine, in camera da letto, usare delle tende oscuranti che non facciano entrare le luci artificiali della sera oppure la luce dell’alba.

I rimedi anti insonnia di Jennifer Aniston

L’insonnia è un problema comune che colpisce anche tanti Vip. La bella Jennifer Aniston, nota ai più come la Rachel di “Friends”, ha dichiarato che il suo segreto è quello di dormire tenendo il telefono ad una distanza di almeno un metro e mezzo. Inoltre, prima di coricarsi, fa una rapida meditazione e assume alcune posizioni di yoga utili per il rilassamento. Infine, un’ora prima di spegnere le luci, spegne tutti gli oggetti elettronici.

Se, nonostante la lista dei 10 rimedi più efficaci per dormire bene, dovessi svegliarti nel bel mezzo della notte, stai calmo e concentrati sul tuo respiro, poggiando una mano sul petto e prestando attenzione ai battiti cardiaci.