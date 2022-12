Guida ai film al cinema e in streaming: Avatar 2 un ritorno fenomenale e De Sica “inganna” i figli

Questa settimana fari puntati sull’arrivo, nelle sale, del nuovo Avatar – La via dell’acqua, che ha incantato la critica di tutto il Mondo. E sono numerose le novità anche in streaming ed ecco quali film vedremo nel fine settimana.

È uscito il nuovo Avatar, tanto atteso. Stiamo parlando del sequel del campione mondiale di incassi. Nessuno ha mai incassato come il primo film di James Cameron, un kolossal che è diventato una pellicola cult per molti cinefili.

Con un altro grande ritorno: quello degli occhialini in 3D. E, certamente, al di là dei giudizi che ognuno potrà dare al film, questa è una visione che cambia il nostro approccio al grande schermo. Si ritorna un po’ bambini e, del resto, la magia del cinema è anche questa.

I primi giudizi, da Londra, raccontano di un capolavoro

Un film bellissimo dal punto di vista visivo. Cameron ha diretto Avatar – La via dell’acqua in maniera fenomenale. Ci si cala con gli occhialini nel Mondo di Pandora e non si pensa più a nulla, travolti dalle immagini. Anni luce migliore del primo film. Per l’Oscar pare non si accettino scommesse, anche se Babylon, di Damien Chazelle, che noi vedremo solo dal 19 gennaio in sala, potrebbe dire la sua. Così come il meraviglioso The Fabelmans, di Spielberg, che esce la prossima settimana, in un derby tra kolossal.

Quasi superfluo aggiungere che con la crisi delle sale i gestori stanno accendendo dei ceri a Cameron per tirare su le sorti dei botteghini. Nel primo giorno di incassi, In Italia, ha sfiorato il milione e mezzo di euro; dati che fanno ben sperare. La vicenda è ambientata dieci anni dopo quelle del primo film. Qui Jake e compagnia vengono inseguiti da una minaccia. Con tanto di scelte esistenziali su cosa sia giusto fare per sopravvivere. In una Pandora che potremo esplorare in 3D.

Non solo Avatar nelle sale, ma anche Emma Marrone e il nuovo film di Corsicato

Avatar, ma non solo, tra i nuovi debutti in sala. Ci sono altre pellicole in uscita che arricchiscono, questa settimana, la guida ai film al cinema e in streaming. A partire da Il ritorno, il film interpretato da Emma. È la storia di una donna, madre di un bimbo di 1 anno, che finisce in carcere per aver accoltellato un uomo. Quando esce, dieci anni dopo, tutto è cambiato.

Ed esce anche il triangolo amoroso, dal titolo Perfetta Illusione, diretto da Pappi Corsicato. Toni è sposato con Paola. Quando sta per migliorare la sua carriera, fa una stupidata contro Chiara, cliente di una SPA. Perde il lavoro e non sa come dirlo alla moglie. Sarà Chiara a dargli una nuova possibilità, nel campo dell’arte. Ma finiranno a letto insieme e non sarà facile, per Toni, gestire le due relazioni.

Guida ai film al cinema e in streaming: ecco cosa vedremo su Netflix, Sky e Prime Video

Su Netflix, questa settimana, la grande attesa è per il nuovo film di De Sica, che arriva lunedì, ovvero Natale a tutti i costi. Carlo e Anna sono disperati perché i figli, da quando sono usciti di casa, non ne vogliono più sapere di loro. A partire dal Natale.

Per chi ama l’horror, domani su Prime Video arriva Nanny. A proposito di kolossal, Sky trasmette, lunedì, Ambulance, adrenalinico film diretto da Michael Bay.