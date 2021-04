La prima importante partita che un soggetto con livelli di colesterolo o di glicemia alti può giovare si svolge proprio a tavola. La prevenzione o il controllo passa anzitutto dalla dieta alimentare, cioè da ciò che si ha l’abitudine di mangiare. E ormai tutti sanno che saltare la prima colazione significa privare l’organismo della giusta carica per affrontare gli impegni sia fisici che mentali della giornata. I nostri Esperti forniranno pertanto dei suggerimenti per la preparazione di 3 colazioni sane e dietetiche per abbassare il colesterolo e la glicemia senza rinunciare al gusto.

Si raccomanda inoltre di non sottovalutare che, oltre ad una corretta alimentazione, esiste un farmaco altrettanto potente ed efficace. Si tratta dell’attività motoria che ha dei benefici straordinari sullo stato di salute psicofisica. Del resto, “È incredibile in quanto tempo si può abbassare il colesterolo cattivo e quanto bisogna camminare per far diminuire i valori senza farmaci”. Al movimento quotidiano bisogna aggiungere anche una routine alimentare in cui dare la precedenza a cibi salutari per la prevenzione di malattie cardiovascolari. Si potrebbe pertanto iniziare la giornata con 3 colazioni sane e dietetiche per abbassare il colesterolo e la glicemia senza rinunciare al gusto.

3 colazioni sane e dietetiche per abbassare il colesterolo e la glicemia senza rinunciare al gusto

In caso di ipercolesterolemia si suggerisce di eliminare quanto più è possibile gli zuccheri e di privilegiare cibi con un apporto calorico basso. Per ridurre l’assorbimento dei grassi a livello intestinale conviene mangiare fibre quindi largo spazio a cereali integrali. Una prima colazione sana per chi ha valori elevati di LDL dovrebbe quindi includere orzo o avena, frutta secca come noci, mandorle o nocciole. Per quanto riguarda la frutta fresca bisogna invece evitare quella esotica e privilegiare mele, arance o fragole. Queste ultime in particolare contengono le antocianine, dei pigmenti in grado ridurre i livelli di litoproteine LDL nel sangue.

La seconda colazione che aiuta a tenere sotto controllo elevati valori di glicemia prevede un tazza di yogurt con mirtilli, mele verdi o uva da mescolare con i pistacchi. Mandorle, pinoli, noci e arachidi sono da evitare per l’elevato contenuto di carboidrati, mentre i pistacchi sono consigliabili proprio per prevenire il diabete.

La terza colazione da suggerire ai soggetti con ipercolesterolemia include il consumo di soia sotto forma di latte o di yogurt di soia. Ciò perché, secondo recenti evidenze scientifiche, la soia contribuisce ad abbassare i livelli di colesterolo LDL del 10-15%. In alternativa a latte e yogurt di soia si può optare per il tofu da spalmare su pane integrale. Altrimenti si può cuocere l’albume d’uovo e aggiungere mirtilli, cacao amaro, noci, semi di lino e marmellata o crema di mandorle o di arachidi senza zucchero.

