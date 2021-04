All’interno del testo della Legge di Bilancio 2021 si prevedono degli sconti contributivi che interessano alcune categorie di professionisti iscritti ai relativi Ordini. In attesa che si renda ufficiale il decreto attuativo di tale iniziativa, alcuni Ordini professionali hanno anticipato i tempi concedendo ai propri iscritti. Vediamo di seguito quali sono gli interessati e come funziona l’esonero sul versamento contributivo.

Esonero parziale dei contributi anticipato da alcuni Ordini professionali

Arrivano in anticipo importanti agevolazioni per titolari di Partita IVA e lavoratori iscritti a questi Ordini professionali. Una lieta notizia per molti lavoratori autonomi e professionisti che attualmente devono affrontare una crisi economica che si aggiunge a quella sanitaria. Gli iscritti all’INPS o agli enti previdenziali del proprio Ordine professionale riceveranno un esonero parziale sul versamento di contributi previdenziali e assistenziali. Questo è quanto assicura la Legge n. 178/2020 il cui decreto attuativo non ha ricevuto ancora l’emanazione. Escludendo i premi INAIL, la Legge stabilisce un esonero parziale per professionisti e lavoratori autonomi iscritti all’INPS o agli Ordini corrispondenti. La condizione è che nel 2019 abbiano ottenuto un reddito complessivo non oltre i 50 mila euro. Tali lavoratori si riterranno beneficiari dell’esonero solo se nel 2020 abbiano subito un calo del fatturato rispetto al precedente anno non inferiore al 33%.

Altro caso di esonero interessa i medici, gli infermieri ed altri operatori ai sensi della Legge n. 3/2018. Coloro che hanno ricevuto una assunzione per emergenza Covid 19, seppur in quiescenza, potranno avvantaggiarsi dell’esonero parziale.

Dettagli e rinvii per i vari professionisti

Benché molti aspetti siano chiari, altre prassi restano ancora da definire. È il caso degli iscritti alla Gestione Separata ad esempio per i quali l’INPS dovrebbe approntare specifiche istruzioni. Alcuni Ordini stanno operando autonomamente nonostante non sia ancora presente il decreto attuativo. È così che arrivano in anticipo importanti agevolazioni per titolari di Partita IVA e lavoratori iscritti a questi Ordini professionali. Nello specifico, gli Ordini che hanno avviato procedure anticipate di sgravio contributivo sono i seguenti:

ENPAP psicologi: rende disponibile un’autocertificazione da compilare nella propria area riservata;

ENPAB biologi: sospende l’emissione dei bollettini MAV per il pagamento dei contributi minimi;

ENPAM medici: posticipa la scadenza della Quota A al 31 maggio 2021;

Cassa Forense avvocati: sospende i contributi minimi soggettivi e quelli di maternità relativi al 2021;

CNPDAC dottori commercialisti: proroga al 30 giugno 2021 le scadenze di fine marzo e fine maggio 2021.

Quegli Ordini che avevano già avviato le attività di riscossione, dovrebbero approntare dei conguagli seguendo le istruzioni ministeriali. In altri casi, invece, si attendono ancora indicazioni direttive.

