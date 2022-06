Alcuni alimenti, quando inseriti nella nostra dieta, potrebbero apportare i più svariati benefici all’organismo. Ma ce ne sarebbero tanti altri, che, invece, a tavola potrebbero portarci a sviluppare delle problematiche o a peggiorarne alcune già in essere.

Quest’ultimo potrebbe essere, ad esempio, il caso di chi manifesta un’eccessiva produzione sebacea, che si tradurrebbe con una cute particolarmente grassa. Questa condizione potrebbe ulteriormente peggiorare a causo di uno stile alimentare scorretto.

La pelle grassa

Come spiega l’istituto Humanitas, la pelle grassa potrebbe avere cause genetiche o ormonali.

Humanitas puntualizzerebbe, però, anche sul ruolo dell’alimentazione. Gli esperti, infatti, non escluderebbero a priori il coinvolgimento del cibo per quanto riguarda la comparsa di una cute grassa.

Una cute del viso oleosa, per via di una maggiore produzione di sebo, dunque, potrebbe diventare maggiormente problematica a causa dell’ingestione di cibi scorretti.

E ce ne sarebbero almeno 3, in particolare, che in caso di pelle grassa andrebbero eliminati dalla tavola.

3 cibi da evitare nemici della pelle grassa, del viso e che andrebbero tolti subito dalla dieta quotidiana

Chi soffre di pelle grassa del volto dovrebbe fare molta attenzione a condurre uno stile di vita alimentare sano. Che, principalmente, non dovrebbe comprendere alimenti fritti e fritture, insaccati elaborati e dolci. O almeno, sicuramente, per quanto riguarda la dieta quotidiana.

Fritti e insaccati sono alimenti elaborati che il fegato potrebbe smaltire con difficoltà. Per cui fomenterebbero l’accumulo di tossine, che potrebbe riflettersi anche causando problemi alla pelle. Inoltre i picchi glicemici, causati dai dolci, potrebbero essere nemici della pelle oleosa.

Mangiare tutti i giorni questi alimenti potrebbe essere deleterio non solo per la pelle, ma per l’intero organismo. Dobbiamo dunque cercare di eliminare questi cibi o, come minimo, limitarli a sporadiche occasioni speciali.

Dovremmo quindi stare attenti a questi 3 cibi da evitare nemici della pelle grassa e oleosa del nostro volto. Scelte insalubri dal punto di vista nutrizionale, potrebbero contribuire a peggiorare il disturbo.

Ricordiamo però che, nel caso di problemi di pelle grassa persistenti o evoluti in acne, sarebbe bene rivolgersi a un medico o a un dermatologo. Solo uno specialista potrebbe suggerire il modo più idoneo ad affrontare il problema.

