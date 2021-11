Il freddo inizia davvero a farsi sentire, con forti piogge e venti di tramontana.

Per evitare di cadere nel tranello dell’autunno e beccarsi il classico malanno di stagione, possiamo scegliere di alimentarci nel modo corretto o in alternativa vestirci adeguatamente.

L’ideale sarebbe scegliere entrambe le vie.

Potremmo cominciare con il preparare un bel dolce o una marmellata con un frutto di stagione spesso sottovalutato e che può contribuire a proteggerci.

Allo stesso tempo potremmo scegliere di indossare un caldo cappotto a scelta tra i 3 di tendenza che abbiamo proposto a meno di 100 euro.

Inoltre, ripararci bene dal freddo e dal vento ci farà vivere decisamente meglio le lunghe giornate di corsa tra lavoro e impegni.

Per questo, se vogliamo evitare non solo un noioso mal di testa ma anche di patire le basse temperature, dobbiamo attrezzarci a dovere.

3 cappelli caldissimi e di tendenza per essere chic e originali a meno di 20 euro

Uno degli accessori da avere assolutamente nel proprio guardaroba quest’anno è il cappello.

Non solo il classico berretto di lana che, pur essendo un valido alleato diciamo che non rientra troppo tra le proposte della moda.

Tra le proposte per l’autunno/inverno 2021 ci sono dei modelli davvero accattivanti e particolari che possono esaltare qualsiasi look.

Baschi in tante varianti, cappelli alla pescatora e falde larghe sono il must del momento e noi ne abbiamo selezionati alcuni deliziosi.

La scelta è ricaduta tra le alternative più accessibili ma comunque di qualità che possono assicurare marchi come Zara, Mango ed H&M.

Inoltre tutti questi brand non hanno solo negozi fisici ma anche degli efficienti shop online, rendendo tutto a portata di click.

Ecco, dunque, 3 cappelli caldissimi e di tendenza per essere chic e originali a meno di 20 euro. (n.d.r. I brand riportati sono stati scelti dalla redattrice secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).

Tutte le proposte

H&M

Perfetto per assicurare un caldo riparo, il cappello da pescatore in morbido tessuto, foderato e a tesa larga è disponibile sia in beige che in nero.

Il prezzo è di 14,99 euro ed è l’articolo n. 1004341002

Mango

Tra le accattivanti proposte di Mango a conquistarci è stato il basco con visiera, disponibile in beige, nero e grigio.

Il costo è di 19,99 euro, in misto lana ed imbottitura interna, vero oggetto del desiderio di quest’inverno.

Articolo RIF. 17094388-BAKER-LM

Zara

Concludiamo con Zara che, come gli altri, propone il basco in tutte le salse e in tanti colori.

Quello che però ha maggiormente attirato la nostra attenzione è un berretto in pelliccia sintetica che sembra arrivare dalla gelida Russia.

Estremamente particolare e diverso dai soliti berretti il prezzo è di 19,95 euro ed è l’articolo n. 3920/275.

Non resta dunque che copiare i codici su Google e dare un’occhiata.