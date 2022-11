3 buonissimi succhi verdi da inserire nella dieta che aiuterebbero a perdere peso in modo naturale

Spesso sentiamo parlare di succhi verdi. Sono bibite che prendono il colore verde per i vegetali che vengono usati per crearle. Si fa perché le verdure sono ricche di fibre e di acqua, quindi, possono essere molto preziose per eliminare le tossine, purificare l’organismo e disintossicarlo.

Se inseriti in un regime alimentare sano ed equilibrato, con tutte le sostanze e i nutrienti al posto giusto, potrebbero aiutare nella perdita di peso. Ecco perché vedremo 3 buonissimi succhi verdi da inserire nella dieta in modo da provare a stare meglio con il proprio peso e il proprio corpo.

Ovviamente, quando si decide di modificare l’alimentazione, è assolutamente necessario consultare un nutrizionista. Questo per sapere se sono ingredienti adatti in base a patologie, problemi o disturbi. Inoltre, ogni persona ha bisogno di una dieta e di soluzioni costruite ad hoc.

3 buonissimi succhi verdi come possibile aiuto per dimagrire

Dimagrire è il pensiero fisso di molte persone, soprattutto donne, che non si sentono belle se si guardano allo specchio e notano chili in più. Ma avvicinarsi al proprio peso forma, cioè al peso che dovrebbe esserci in base all’altezza, non è importante solamente per una questione estetica.

Stare nel proprio peso forma è fondamentale per la salute di ogni persona. Questo previene molte patologie, come l’obesità, il diabete, problemi di circolazione, di colesterolo, di pressione alta, tra le altre. Inoltre, perdere un po’ di peso in più può essere molto utile prima di affrontare una gravidanza.

Ecco tre soluzioni che possono essere preparate in poco tempo e che possono dare un piccolo aiuto:

spinaci, cetrioli e ananas: un bicchiere d’acqua, mezzo cetriolo senza buccia, due fette di ananas e 4 foglie di spinaci da mettere nel frullatore può essere una bevanda da assumere prima della colazione; si può aggiungere mezza mela a questo composto;

broccoli, lattuga e carote: un po’ di broccoli, 3 foglie di lattuga, mezza carota tagliata a pezzettini da unire, però, a un bicchiere di succo di arancia e un po’ di sedano; questo potrebbe essere un ottimo spuntino;

lattuga, spinaci e kiwi: 3 foglie di lattuga, 5 foglie di spinaci freschi, 1 kiwi maturo e un bicchiere d’acqua da mettere nel frullatore e consumare a stomaco vuoto.

Consultando il nutrizionista, quindi solo dopo il suo lasciapassare, si possono assumere piccole quantità di questi succhi verdi per una o due settimane. In questo modo si potrebbero avere dei benefici per l’organismo e avere un effetto diuretico e dimagrante.

Un prezioso consiglio per perdere peso

Oltre a questi 3 buonissimi succhi verdi da inserire nella dieta, che ad alcuni potrebbero non piacere, ci sono degli altri ingredienti naturali che potrebbero dare un prezioso aiuto. Questi sono meno invasivi nella dieta, ma molto efficaci. Stiamo parlando dei semi. Inserire delle piccole quantità di semi di Chia, sesamo, coriandolo e di girasole negli alimenti potrebbe fare la differenza.

Sono ricchi di vitamine, di fibre e di minerali. Oltre a dare un prezioso senso di sazietà più a lungo, danno beneficio alla circolazione sanguigna, diminuiscono il colesterolo, migliorano la digestione. Naturalmente, anche in questo caso è assolutamente necessario consultare un esperto per non superare determinate quantità.