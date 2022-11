Per fare la spesa settimanale spendendo poco bisogna seguire 5 regole molto semplici

Risparmiare fa sempre comodo, soprattutto in tempi di crisi.

Stiamo vivendo un periodo indubbiamente difficile, tra rincari delle bollette e il costo della vita che sembra aumentare sempre più. Con gli stessi soldi che prima bastavano per portare a casa la spesa settimanale, oggi si riesce a comprare molto meno e ciò grava sulle nostre spalle.

Per riportare la situazione in pari dovremmo cercare di aiutarci da soli, in qualche modo. È proprio per questo motivo, ad esempio, che molte persone stanno cercando di riscaldare casa anche senza i termosifoni.

In più, visto che la spesa per il cibo è una uscita sicura ogni settimana, dovremmo cercare di limare anche questa.

Questa necessità di risparmiare è sempre più diffusa tra le persone ed è per questo che nascono diversi strumenti in nostro aiuto. Il tutto, però, si può riassumere in 5 passi facili e veloci da seguire, per ottenere un grande risparmio su quel che compriamo quando andiamo al supermercato.

Per fare la spesa settimanale risparmiando bisogna evitare alcuni errori che molti di noi commettono

Quando le persone vanno al supermercato, si muovono in maniera diversa. Ci sono coloro che comprano tutto ciò che gli piace, quelli che si fiondano direttamente sulle offerte e gli organizzati.

Questi ultimi sono i vincenti, perché saranno le persone che non acquisteranno nulla in più del necessario. È proprio questa la prima regola da seguire se vogliamo risparmiare: avere organizzazione. Ciò significa, fondamentalmente, pianificare i propri pasti a inizio settimana. Così acquisteremo solo alimenti necessari.

In questo modo, eviteremo di comprare dolciumi o snack inutili, che finiranno solo per gravare sulle nostre tasche (oltre che sul peso).

Per riuscirci dovremmo anche evitare di andare al supermercato quando avremo fame, perché rischieremmo di lasciarci tentare da ciò che vedremo.

Le applicazioni da scaricare sul telefono per risparmiare

Un’altra dritta da seguire per riuscire a spendere poco quando facciamo la spesa è scaricare le app giuste. Spuntano come funghi queste applicazioni atte a fornire all’utente finale sconti o prezzi aggiornati di tutti i supermercati della zona.

Una delle app che sta riscuotendo maggior successo è Too Good To Go. È completamente gratuita e basta scaricarla e inserire la propria posizione per iniziare a navigare tra mille offerte disponibili.

Su questa piattaforma potremo acquistare delle vere e proprie “box” dei supermercati più famosi, ma anche di negozi alimentari locali. Si tratta, in sostanza, dell’acquisto di un tot di alimenti vicini alla scadenza e quindi venduti a prezzi molto scontati rispetto al prezzo originale.

In questo modo faremo del bene sia al nostro portafogli che all’ambiente, perché eviteremo gli sprechi.

Anche “Doveconviene” è un’app molto utile per risparmiare. Qui potremo consultare tutti i volantini dei supermercati presenti nelle nostre vicinanze, per restare aggiornati su offerte e sconti.

Non fare troppe scorte e attenzione ai pacchi formato famiglia

Spesso, quando ci troviamo al supermercato per fare la spesa settimanale, ci facciamo attrarre da confezioni di grande formato, con sconti apparentemente convenienti. In realtà, così facendo, spesso finiremo per avere in casa cibo “nuovo”, dimenticando in dispensa quello vecchio.

Il consiglio per essere anche sostenibili, quindi, è di terminare sempre ciò che abbiamo in casa, prima di procedere con nuovi acquisti.