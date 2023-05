3 azioni che hanno perso almeno il 5%: cosa potrebbe accadere nei prossimi giorni?

Nel giorno in cui il Ftse Mib ha perso oltre il 2% ci sono state 3 azioni che hanno perso almeno il 5%: STMicroelectronics, Pirelli e Leonardo, in ordine decrescente di ribasso. Paradossalmente, però, il titolo messo meglio è quello che ha registrato la peggiore performance di giornata. Andiamo, però, per ordine e cerchiamo di capire per ciascun titolo le prospettive di breve/medio periodo.

Tra le 3 azioni che hanno perso almeno il 5%, quella con la peggiore performance potrebbe essere già sul punto di ripartire al rialzo

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 24 maggio a quota 39,27 €, in ribasso del 5,42% rispetto alla seduta precedente.

Brutta seduta per STMicroelectronics che risulta essere il peggiore titolo di giornata. Eppure la tendenza rialzista non è ancora compromessa. Le quotazioni, infatti, si sono fermate sull’ultimo supporto utile in area 39,061 €. Il futuro del titolo, quindi, dovrebbe essere abbastanza prevedibile. Sopra 39,061 € il rialzo dovrebbe continuare, sotto le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

Brutto segnale ribassista sul titolo Pirelli che adesso potrebbe accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 24 maggio in area 4,587 €, con un ribasso del 5,03% rispetto alla seduta precedente.

Con la rottura dell’importantissimo supporto in area 4,602 € le quotazioni potrebbero spingersi verso il supporto successivo in area 4,236 €. Questo livello è molto importante in quanto già in passato ha fermato la discesa del titolo.

Per un recupero immediato, invece, si potrebbe sperare in un rapido recupero di area 4,602 €.

Il ribasso delle azioni Leonardo non è ancora scontato, ma bisogna prestare molta attenzione

Leonardo Finmeccanica (MIL:LDO) ha chiuso la seduta del 24 maggio in ribasso del 4,99% rispetto alla seduta precedente a 10,47 €.

Anche per Leonardo il 25€. La tenuta di questo livello, infatti, potrebbe favorire la ripartenza delle quotazioni come già accaduto in passato. In caso contrario il ribassi potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura.

