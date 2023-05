Come sbiancare le tende ingiallite dal tempo e togliere l’odore di polvere e smog? Questi trucchetti le farannonuove

In attesa dell’estate, una delle pulizie che si fanno è quella delle tende. Dopo i mesi invernali è arrivato il momento, con la bella stagione, di pulirle e stenderle all’aperto. Soprattutto, se notiamo che iniziano ad ingiallirsi, per via del tempo. Per non parlare del cattivo odore di muffa che alcune potrebbero avere. Ecco i rimedi naturali da seguire

Con la primavera, avete certamente lasciato le finestre e le porte del balcone aperte, per “cambiare aria”, come si usa dire, e rinfrescare le varie stanze. Solo che, senza accorgercene, diamo il benvenuto non solo a questa frescura, ma anche a polvere e smog che si depongono sulle nostre tende. Non avete idea di come, lasciando le finestre aperte tutto, assorbano questi due elementi, che poi respiriamo a nostra volta.

Insomma, lavare le tende, con una certa frequenza, non è mai una cattiva idea, anche se, lo sappiamo, potrebbe essere una seccatura. Sali con la scala, togli le tende da dove sono fissate, mettile in lavatrice, stendile fuori, dove hai spazio, stirale, rimettile su colla scala. Un vero tour de force e non sempre si ha il tempo.

Lavare le tende, anche se può essere una seccatura, è necessario quando iniziano ad ingiallirsi

Eppure, al di là della routine, è spesso la necessità che ci obbliga a questo sforzo. Le tende, col tempo, tendono ad ingiallirsi. Per non parlare di quell’odore, che sembra di chiuso, quando vi avvicinate ad una tenda, ad esempio, dell’ufficio o di certe case.

Che dipende dalla polvere che si è accomodata da tempo sui tessuti. Perfetto, ma come fare, allora, per far tornare tutto sbiancato, come nuovo? Come sempre, ci viene in aiuto la nonna che ha sempre la risposta giusta per ogni problema.

Ecco alcuni trucchi della nonna

Come sbiancare le tende ingiallite dal tempo e togliere l’odore? Partiamo col primo problema. Uno dei trucchi più consigliati dalla nonna è quello del limone che sappiamo essere alimento versatile in casa. Ad esempio, è prezioso come soluzione per avere un bagno profumato per molto tempo.

In pratica, basta lasciarle in ammollo, con acqua tiepida, detersivo per lavatrice, 20 grammi di bicarbonato e mezzo limone spremuto. Dopo 40 minuti, le sciacquiamo e poi le laviamo normalmente.

Come sbiancare le tende ingiallite dal tempo e togliere l’odore? Non solo il limone

In generale, comunque, già con 20 grammi di bicarbonato nella vaschetta della lavatrice, si ottiene un bianco decisamente brillante. C’è chi suggerisce di lasciare in ammollo le tende, oltre che col versatile bicarbonato, utile per i muri unti di olio, anche con Sapone di Marsiglia. Questa volta, però, di bicarbonato mettiamone 50 grammi insieme al nostro sapone e dopo 150 minuti dovremo risciacquare e lavare normalmente.

Come sempre, prima di qualsiasi rimedio, consultate le precauzioni e istruzioni per non rovinare i vostri tessuti. E per togliere l’odore? Neanche a dirlo che è l’aceto l’asso nella manica. Ne basta un bicchiere nella vaschetta del detersivo. A volte, non serve lavarle. Basta strofinare le tende col bicarbonato di sodio, lasciare agire e poi aspirare il tutto con la vostra aspirapolvere. Va bene anche per la tenda della doccia, come rimedio.