I pensionati che non avranno i soldi della quattordicesima a luglio indipendentemente dall’età

Sono tanti i pensionati che attendono la pensione di luglio per ricevere anche la quattordicesima. Purtroppo non tutti ne hanno diritto. Ecco quali sono le categorie escluse, e i pensionati che non avranno i soldi della quattordicesima.

La crisi economica degli ultimi anni sta mettendo a dura prova tantissime famiglie e pensionati. L’aumento dei prezzi non solo delle bollette di luce e gas ma di ogni genere di bene rende davvero difficile arrivare a fine mese. Per molte famiglie il Governo ha previsto diversi aiuti economici, come l’assegno unico o la Carta Acquisti di 40 euro mensili. Possono beneficiarne coloro che hanno figli di 3 anni o i sessantacinquenni che si trovano in una situazione disagiata. In questo modo potranno fruire di 480 euro per la spesa alimentare, spese sanitarie e per pagare le bollette di luce e gas.

Ma sono tanti i pensionati che attendono il mese di luglio per avere un cedolino più ricco grazie alla quattordicesima. Si tratta di una somma aggiuntiva al rateo pensionistico corrisposta annualmente dall’INPS a luglio o a dicembre. Spetta ai pensionati sessantaquattrenni con un reddito fino ad un massimo di 1,5 volte il trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti fino al 2016. Nonché fino a 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 2017.

Ecco i pensionati che non avranno i soldi della quattordicesima nonostante i 64 anni

La quattordicesima arriverà ai titolari di pensione di vecchiaia, di anzianità, anticipata con un reddito basso. Inoltre anche chi percepisce la reversibilità con i redditi entro determinate soglie può ricevere la quattordicesima. Tante vedove/vedovi potranno pertanto ricevere oltre 600 euro sulla reversibilità del mese di luglio senza peraltro presentare alcuna istanza. Va da sé pertanto che per i pensionati con redditi superiori alle suddette soglie la quattordicesima non arriverà. In particolare, il limite di reddito complessivo personale da non superare per quest’anno è di euro 14.657,24.

Tuttavia oltre a coloro che hanno un reddito più alto, vi è una brutta notizia per questi pensionati. In particolare per i titolari di alcune tipologie di pensione che non prenderanno la quattordicesima. Infatti non hanno diritto alla quattordicesima gli assegni e le pensioni sociali, nonché le prestazioni assistenziali di invalidità. Mentre tale diritto spetta ai titolari degli assegni ordinari d’invalidità e delle pensioni d’inabilità. Inoltre coloro che pur rispettando tutti i requisiti reddituali compiono 64 anni dal 1° agosto dovranno attendere il mese di dicembre.

Quanto arriverà

L’importo della quattordicesima varia in base agli anni di contribuzione versati e al reddito. In particolare per coloro che hanno un reddito fino a 10.992,93 fino a 15 anni contributivi sarà di circa 437 euro. Fino a 25 anni di contributi sarà di 546 euro circa, mentre oltre i 25 anni di contributi l’importo sarà di circa 665 euro. Mentre per i pensionati che hanno un reddito superiore alla suddetta soglia ma fino a 14.657,24 l’importo della quattordicesima sarà più basso. In particolare per coloro che hanno fino a 15 anni di contributi, l’importo della quattordicesima sarà di euro 336. Per i pensionati fino a 25 anni di contributi la quattordicesima sarà di euro 420. Infine per chi ha contributi superiori ai 25 anni, l’importo sarà di circa 504 euro.