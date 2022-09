Zuccherato, amaro, corretto, con il latte o freddo. Sono tantissimi i modi di bere una delle bevande più amate al Mondo. Parliamo del caffè, un prodotto a cui molti italiani non sanno proprio rinunciare.

Un piccolo piacere della vita da bere in ogni momento della giornata. Da soli, in compagnia, a casa o al bar. Un vero e proprio rituale del mattino che, grazie alla presenza della caffeina, ridurrebbe la sensazione del sonno, aiutando ad iniziare la giornata con più energia.

Ma bere il caffè permette anche di fare una piccola pausa rigenerante. Perfetta per riprendere il lavoro con più concentrazione.

Le proprietà del caffè

Il caffè avrebbe tantissimi benefici. Sarebbe ricco di proprietà antiossidanti, stimolerebbe la digestione, migliorerebbe la memoria e così via.

Ma facciamo attenzione perché la presenza della caffeina potrebbe, in alcuni soggetti, provocare della tachicardia e dei tremori.

3 alternative gustose al caffè con cui potremmo iniziare con energia la giornata

Per non rinunciare agli effetti tonici e stimolanti del caffè, possiamo consumare al mattino, altre bevande ugualmente gustose.

Lo chiamano caffè, ma in realtà non contiene caffeina. Parliamo del caffè d’orzo, ottenuto da questo cereale macinato e tostato. Si presenta con un colore scuro e un sapore molto intenso.

Può essere preparato con la caffettiera tradizionale, oppure possiamo acquistare quello solubile.

Una bevanda poco calorica da assumere in qualunque momento della giornata. Il caffè d’orzo sarebbe perfetto per chi ha problemi di ansia o tachicardia. Inoltre favorirebbe la digestione e, grazie alle fibre, aiuterebbe l’intestino pigro.

Anche il ginseng potrebbe essere una bevanda perfetta per sostituire il caffè. Un energizzante naturale che avrebbe la capacità di stimolare la mente e ridurre la fatica fisica. Aumenterebbe la capacità di concentrazione e la sensazione di benessere.

Il caffè al ginseng è una bevanda molta amata dal sapore dolce, che può essere assunta calda, fredda, macchiata, ecc.

Ma proprio come il caffè, se bevuta in quantità esagerate potrebbe avere delle controindicazioni (insonnia, tachicardia, ecc.).

La vitamina C

Al mattino possiamo anche bere, al posto del caffè, una spremuta di arancia. Fresca, sana e salutare, perfetta proprio per il periodo autunnale ed invernale. Una bevanda ricca di proprietà benefiche.

Ad esempio, la vitamina C andrebbe a rinforzare le difese immunitarie, ma anche a

proteggerci dai radicali liberi. Queste sono 3 alternative gustose al caffè per iniziare la giornata con più energia. Naturalmente al posto dell’arancia possiamo anche utilizzare altri frutti come il kiwi e le fragole.

